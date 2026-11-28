Khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng tại xã Vân Sơn

Ngày 28/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm, tổng kết chương trình khảo sát, lựa chọn xây dựng các sản phẩm, tour, tuyến du lịch mới, đặc trưng tại xã Vân Sơn.Dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xã Vân Sơn cùng các thành viên đoàn khảo sát là đại diện của 20 công ty lữ hành, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các đơn vị truyền thông tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh chương trình tọa đàm.

Trong 3 ngày (từ 26-28/11), đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch, thôn du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Vân Sơn. Qua đó, tập trung đánh giá những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối các tour, tuyến du lịch.

Nằm ở độ cao trung bình từ 800-1.200m so với mực nước biển, Vân Sơn có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đa dạng với nhiều điểm đến hấp dẫn như: Di tích quốc gia động Nam Sơn, di tích cấp tỉnh hang Núi Kiến, quần thể cây nghiến cổ thụ xóm Bo Trẳm, đỉnh Lũng Vân, ruộng bậc thang Lũng Vân, thác Thung, đồi Mâm Xôi...

Cùng với đó là những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường, các vùng sản xuất nông sản đặc trưng như đồi quýt cổ Nam Sơn, thung lũng rau su su Quyết Chiến, chè Shan tuyết Ngổ Luông...

Những điều kiện đó tạo lợi thế để Vân Sơn đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và trải nghiệm nông nghiệp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 16 homestay tại các thôn du lịch cộng đồng, gần 20 hộ đang được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú; thành lập Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Vân Sơn với 7 thành viên. Năm 2026, xã đón khoảng 50.000 lượt khách du lịch, trong đó có trên 2.000 lượt khách lưu trú.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông kết nối các điểm đến còn hạn chế, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí chưa đa dạng; sản phẩm du lịch đặc trưng chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Các thành viên đoàn khảo sát trao đổi, đánh giá tiềm năng, sức hấp dẫn của các điểm đến ở Vân Sơn.

Tại tọa đàm, các thành viên đoàn khảo sát tập trung trao đổi, đánh giá tiềm năng, sức hấp dẫn của các điểm đến; thảo luận về khả năng hình thành các sản phẩm du lịch mới, xây dựng tour, tuyến du lịch có tính liên kết; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành nhằm đưa khách đến với Vân Sơn.

Để từng bước hoàn thiện các tiêu chí trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, UBND xã Vân Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực phát triển các điểm du lịch tiềm năng; hướng dẫn công tác quản lý, tu bổ, khai thác hiệu quả di tích động Nam Sơn, hang Núi Kiến; hỗ trợ lập hồ sơ công nhận thác Thung là di tích danh thắng cấp tỉnh, phục dựng lễ hội Gò Khương.

Các thành viên đoàn khảo sát trải nghiệm thực tế tại các điểm du lịch ở Vân Sơn.

Chương trình khảo sát, tọa đàm là cơ sở để ngành chức năng và địa phương định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng cao Vân Sơn, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để mở rộng thị trường khách du lịch. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Hồng Duyên