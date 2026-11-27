Đảng ủy xã Yên Lãng hoàn thành 22/23 chỉ tiêu

Ngày 27/11, Đảng ủy xã Yên Lãng tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý thức trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đến thời điểm này, xã đạt 22/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 52 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch giao; tỷ lệ hộ nghèo đã chiều giảm còn 0,43%; trên 84% lao động qua đào tạo; 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Cùng với đó, công tác sắp xếp thôn dân cư và sắp xếp cơ sở giáo dục được thực hiện đúng quy định; công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; kỹ năng chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết tồn đọng về đất đai chưa thực sự quyết liệt...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm; xây dựng kế hoạch khắc phục với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đồng chí yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2026.

Trong đó, cần chú trọng tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai; đề ra các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình sản xuất.

Đặc biệt, Ban Thường vụ xã cần tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trường Giang