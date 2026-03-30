Phường Việt Trì kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 30/3, HĐND phường Việt Trì tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong không khí trang trọng, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Trì khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe Ủy ban Bầu cử phường báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu đối với 27 đại biểu HĐND phường khóa II. Tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Bá Thọ - Chủ tịch UBND phường Việt Trì khóa I tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng đã thông qua Báo cáo, Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quyết toán ngân sách phường năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường về quyết toán ngân sách phường năm 2025; dự thảo Nghị quyết quyết toán ngân sách phường năm 2025; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2026...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch HĐND phường Việt Trì khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề nghị Thường trực HĐND phường và các cơ quan liên quan sớm xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu, đặc biệt là các đại biểu lần đầu tham gia cơ quan dân cử. Mỗi đại biểu cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, HĐND và UBND phường cần tập trung lãnh đạo, huy động hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; phát triển dịch vụ, du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ; bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thường trực HĐND phường Việt Trì khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt.

Cùng với đó, phường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để HĐND phường khóa II hoạt động hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND phường đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ của từng đại biểu; đồng thời yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt là UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để HĐND phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh kỳ họp.

Lê Minh