Quả bóng vàng Việt Nam 2026 tăng tiền thưởng và bổ sung hạng mục giải

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 bước sang mùa tổ chức thứ 31 với nhiều đổi mới, nổi bật là bổ sung danh hiệu Fair Play, tăng tiền thưởng cho các giải Quả bóng vàng, bạc, đồng và mở rộng thời gian xét chọn đến hết ngày 31/12/2026. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ảnh: TH

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995, nhằm tôn vinh những tài năng, ghi nhận đóng góp nổi bật của các cầu thủ, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Bước sang mùa giải thưởng lần thứ 31, Quả bóng vàng Việt Nam 2026 tiếp tục được đổi mới về cơ cấu danh hiệu, giá trị tiền thưởng và thời gian xét chọn, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Tôn vinh những đóng góp nổi bật của bóng đá Việt Nam

Theo Ban Tổ chức, năm 2026 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý của các đội tuyển bóng đá quốc gia ở cả cấp độ đội tuyển nam, nữ, bóng đá trẻ và futsal.

Nổi bật là việc đội tuyển bóng đá nam Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, qua đó lần thứ tư đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á.

Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam xếp hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu được tổ chức, trước khi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu. Đội tuyển tiếp tục góp mặt tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản.

Đặc biệt, đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, đánh dấu bước tiến quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong hành trình tiếp cận các sân chơi đỉnh cao thế giới.

Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hiện diện tại những giải đấu lớn. Đội tuyển nữ quốc gia tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia và lọt vào tứ kết Asian Games 20. Trong khi đó, đội tuyển U20 nữ Việt Nam góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phát triển lực lượng kế cận.

Ở môn futsal, đội tuyển nam Việt Nam giành quyền vào tứ kết Giải futsal châu Á 2026, đoạt hạng ba Giải futsal Đông Nam Á và ngôi á quân giải giao hữu quốc tế Continental Championship. Đội tuyển futsal nữ cũng ghi dấu ấn với tấm huy chương đồng Đông Nam Á 2026.

Bên cạnh thành tích của các đội tuyển quốc gia, sự cạnh tranh tại V.League, Giải hạng nhất quốc gia, Cúp Quốc gia, các giải bóng đá nữ và futsal tiếp tục tạo nên bức tranh đa dạng của bóng đá Việt Nam.

Những kết quả này là cơ sở để Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 đánh giá, ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật trong năm.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn phát biểu tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2026.

Bổ sung giải Fair Play, tăng tiền thưởng và mở rộng thời gian xét chọn

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là việc bổ sung danh hiệu Fair Play nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh.

Theo quy định của Ban Tổ chức, giải Fair Play được xét chung cho cả cá nhân và tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức.

Phạm vi xét chọn bao gồm bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và các hoạt động chính thức của đội tuyển quốc gia; không áp dụng đối với những hoạt động bóng đá phong trào.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận rộng rãi các đề cử Fair Play từ cộng đồng, người hâm mộ, câu lạc bộ và cơ quan báo chí.

Trên cơ sở những hồ sơ được xác minh, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play sẽ lựa chọn một cá nhân hoặc một tập thể tiêu biểu nhất để trao giải. Mỗi mùa giải chỉ có một danh hiệu Fair Play và kết quả do Hội đồng quyết định.

Bên cạnh việc bổ sung danh hiệu mới, Ban Tổ chức cũng quyết định tăng mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng.

Theo Ban Tổ chức, sự điều chỉnh này nhằm ghi nhận xứng đáng hơn những thành tích và nỗ lực cống hiến của các cầu thủ, đồng thời góp phần nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của giải thưởng.

Một thay đổi quan trọng khác là thời gian xét chọn các danh hiệu của mùa giải 2026 dự kiến kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng thống nhất cho toàn bộ các hạng mục.

Giải thưởng năm nay dự kiến có 14 hạng mục, gồm: Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng nam; Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng nữ; Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Giải thưởng Fair Play.

Theo kế hoạch, ngày 26/11, Ban Tổ chức tiến hành họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, với sự tham dự dự kiến của đại diện VFF, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các cơ quan quản lý thể thao, chuyên gia bóng đá cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời bầu chọn và danh sách ứng cử viên tới các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ và đại diện cơ quan báo chí, truyền hình trên toàn quốc.

Việc bầu chọn các danh hiệu chuyên môn được thực hiện theo điều lệ giải thưởng. Riêng danh hiệu Fair Play do Hội đồng Thẩm định và Bình chọn quyết định trên cơ sở xem xét, đánh giá các đề cử hợp lệ.

Ngoài hoạt động tôn vinh những gương mặt xuất sắc của bóng đá Việt Nam, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục triển khai chương trình nhân ái “Áo ấm đến trường” trong khuôn khổ giải thưởng năm nay.

Đây là chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao và những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

Thông qua chương trình, các ngôi sao bóng đá, thể thao Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân có thêm cơ hội chung tay sẻ chia, hỗ trợ và động viên các em học sinh trên hành trình đến trường.

Theo kế hoạch, lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2/2027, sau khi hoàn tất quá trình xét chọn và bình chọn các danh hiệu.

Với truyền thống hơn ba thập niên, cùng những điều chỉnh về cơ cấu giải thưởng và công tác tổ chức, Quả bóng vàng Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu tạo động lực cho các thế hệ cầu thủ phấn đấu, cống hiến, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần cao thượng và trách nhiệm xã hội của bóng đá Việt Nam.

https://nhandan.vn/qua-bong-vang-viet-nam-2026-tang-tien-thuong-va-bo-sung-hang-muc-giai-post1005505.html

Theo nhandan.vn