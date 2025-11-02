Quốc gia đầu tiên cấm thuốc lá theo năm sinh

Maldives ngày 1.11 chính thức thực thi lệnh cấm thuốc lá đối với những người sinh từ năm 2007, trở thành nước duy nhất hiện nay cấm hút thuốc theo thế hệ.

Bộ Y tế Maldives cho biết đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ được Tổng thống Mohamed Muizzu khởi xướng vào đầu năm 2025 nhằm “bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy một thế hệ không thuốc lá", AFP đưa tin.

Theo quy định mới, những người sinh từ ngày 1.1.2007 trở đi sẽ bị cấm mua. sử dụng hoặc bán các sản phẩm thuốc lá trên lãnh thổ Maldives. Lệnh cấm áp dụng cho tất cả các dạng thuốc lá. Các nhà bán lẻ sẽ phải xác minh độ tuổi trước khi bán.

Du khách đến đảo Kurumba ở Maldives

Biện pháp trên cũng áp dụng cho du khách đến Maldives, nơi cũng vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng.

Bộ Y tế Maldives nêu thêm cũng sẽ duy trì lệnh cấm toàn diện đối với việc nhập khẩu, bán, phân phối, sở hữu và sử dụng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá điện tử, áp dụng cho tất cả mọi người ở mọi độ tuổi.

Quy định của Maldives nêu rõ hành động bán sản phẩm thuốc lá cho người chưa đủ tuổi sẽ bị phạt 50.000 rufiyaa (3.200 USD), trong khi sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt 5.000 rufiyaa (320 USD).

Một lệnh cấm tương tự theo thế hệ được đề xuất ở Anh và đang trong quá trình thảo luận. Trong khi đó, New Zealand hồi năm 2022 từng thông qua luật cấm bán thuốc lá cho người sinh từ năm 2009, tuy nhiên luật này đã bị bãi bỏ vào năm 2023.

Một số quốc gia và khu vực thời gian qua đã tăng cường kiểm soát việc hút thuốc, mua bán thuốc lá và thuốc lá điện tử. Mexico đã ban hành lệnh cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Pháp cũng có quy định nghiêm ngặt về những nơi được phép hút thuốc. Brazil cũng có lệnh cấm toàn diện với các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Việt Nam chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử từ ngày 1.1.2025.

Nguồn thanhnien.vn