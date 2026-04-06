Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 6/4/2026, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN
