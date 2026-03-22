Quốc hội khóa XVI trước sứ mệnh đổi mới và hành động

Ngày 21/3/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia chính thức công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Với tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối và chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt, cuộc bầu cử không chỉ khẳng định niềm tin của Nhân dân mà còn mở ra những kỳ vọng lớn lao về một Quốc hội đổi mới, hành động và kiến tạo phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Ngày 21/3/2026 không chỉ là một mốc thời gian mang tính thủ tục, mà là một dấu mốc chính trị – xã hội có ý nghĩa đặc biệt, khi kết quả của cuộc bầu cử – ngày hội lớn của toàn dân được chính thức công bố. Từ hơn 76 triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia bỏ phiếu, một Quốc hội mới đã được hình thành – Quốc hội khóa XVI, mang theo niềm tin, kỳ vọng và cả những gửi gắm sâu sắc của Nhân dân về một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Điều dễ nhận thấy nhất từ kết quả bầu cử lần này không chỉ là sự thành công về mặt tổ chức, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao (99,70%), mà còn là sự chuyển động tích cực về chất lượng đại biểu. Số lượng đại biểu có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn, có bản lĩnh chính trị và đặc biệt là tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách (40%) tăng lên rõ rệt đã tạo nên một diện mạo mới cho Quốc hội khóa XVI. Đây không phải là một sự thay đổi mang tính hình thức, mà là một bước tiến có ý nghĩa cấu trúc đối với chính hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Chúng ta đều biết rằng, trong mọi thiết chế dân chủ, con người luôn là yếu tố quyết định. Một Quốc hội mạnh không chỉ được tạo nên bởi cơ chế, quy trình hay quy định, mà trước hết bởi chất lượng của từng đại biểu – những người trực tiếp tham gia vào quá trình lập pháp, quyết định chính sách và giám sát quyền lực. Khi chất lượng đại biểu được nâng lên, điều đó đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng của từng đạo luật, từng quyết sách và từng hoạt động giám sát.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn của khát vọng vươn mình, của đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, yêu cầu đối với Quốc hội không còn dừng lại ở việc “làm đúng”, mà phải là “làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn”. Những điểm nghẽn về thể chế, như Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh, vẫn đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, đòi hỏi một Quốc hội có đủ trí tuệ, bản lĩnh và sự quyết đoán để tháo gỡ.

Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI cần được nhìn nhận như một tiền đề quan trọng để thúc đẩy đổi mới trong công tác lập pháp. Một Quốc hội với nhiều đại biểu chuyên trách hơn sẽ có điều kiện đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn cho từng dự án luật; có khả năng đi sâu hơn vào từng điều khoản, từng chính sách; đặc biệt là có thể tổ chức các phiên thảo luận, tranh luận thực chất hơn, nơi các ý kiến khác biệt được lắng nghe, phân tích và chắt lọc trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Chúng ta kỳ vọng rằng, trong nhiệm kỳ này, hoạt động lập pháp sẽ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, mà còn phải hướng tới việc kiến tạo một môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt là bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Mỗi đạo luật không chỉ là một văn bản pháp lý, mà phải là một “công cụ phát triển”, một “hợp đồng xã hội” phản ánh đúng nhu cầu và khát vọng của đất nước.

Không chỉ trong lĩnh vực lập pháp, chất lượng đại biểu được nâng lên cũng mở ra kỳ vọng lớn trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từ các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các dự án đầu tư công lớn, đến các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường... tất cả đều đòi hỏi những quyết định vừa có tầm nhìn dài hạn, vừa bám sát thực tiễn. Một Quốc hội với đội ngũ đại biểu có năng lực phân tích, phản biện và dự báo tốt sẽ giúp các quyết định này trở nên chính xác hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh các địa phương, trong đó có Phú Thọ – vùng đất Tổ linh thiêng của dân tộc đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, vai trò của Quốc hội trong việc ban hành các chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho phát triển vùng, phát huy tiềm năng văn hóa, du lịch, kinh tế địa phương càng trở nên quan trọng. Những quyết sách đúng đắn từ Quốc hội sẽ không chỉ tác động ở tầm vĩ mô, mà còn lan tỏa đến từng địa phương, từng cộng đồng, từng người dân.

Một trong những kỳ vọng lớn khác của Nhân dân đối với Quốc hội khóa XVI là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác giám sát. Giám sát không chỉ là phát hiện vấn đề, mà quan trọng hơn là thúc đẩy việc giải quyết vấn đề, bảo đảm các chính sách được thực thi một cách hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm. Khi chất lượng đại biểu được nâng lên, hoạt động giám sát cũng có điều kiện để đi vào chiều sâu hơn, từ giám sát chuyên đề, giám sát tối cao đến hoạt động chất vấn, giải trình.

Những phiên chất vấn không chỉ dừng lại ở việc hỏi – đáp, mà cần trở thành diễn đàn để làm rõ trách nhiệm, để truy đến cùng các vấn đề mà cử tri quan tâm, và để tạo ra những cam kết cụ thể từ phía cơ quan hành pháp. Giám sát, trong nghĩa sâu xa chính là cách để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy Nhà nước – khi người dân thấy rằng tiếng nói của mình được lắng nghe, những bức xúc của mình được giải quyết và những cam kết của Chính phủ được thực hiện.

Tuy nhiên, kỳ vọng luôn đi cùng với trách nhiệm. Chất lượng đại biểu được nâng lên không chỉ là một lợi thế, mà còn là một áp lực – áp lực phải hành động, phải đổi mới, phải đáp ứng được niềm tin của cử tri. Mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ là người đại diện, mà còn là người “mang theo” kỳ vọng của hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn cử tri. Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực, giữ vững bản lĩnh và đặc biệt là luôn gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân.

Nhìn rộng hơn, thành công của cuộc bầu cử và chất lượng của Quốc hội khóa XVI cũng phản ánh một bước phát triển mới của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Khi người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc lựa chọn đại biểu, khi các tiêu chí về năng lực, phẩm chất, uy tín được đặt lên hàng đầu, thì đó chính là dấu hiệu của một nền dân chủ ngày càng thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu.

Từ Phú Thọ – vùng đất cội nguồn của dân tộc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự kế thừa và đổi mới. Quốc hội khóa XVI, với chất lượng đại biểu được nâng lên, chính là sự tiếp nối của truyền thống, đồng thời cũng là sự khởi đầu cho những đổi mới mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đó là một Quốc hội không chỉ đại diện, mà còn dẫn dắt; không chỉ phản ánh, mà còn kiến tạo; không chỉ giám sát, mà còn thúc đẩy phát triển.

Kỳ vọng là lớn, nhưng niềm tin cũng rất vững chắc. Bởi phía sau mỗi đại biểu Quốc hội là niềm tin của Nhân dân, là sức mạnh của một dân tộc đang khát vọng vươn lên, là tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua lịch sử. Và khi những yếu tố đó hội tụ, chúng ta có quyền tin rằng Quốc hội khóa XVI sẽ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà còn góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn mà thể chế thực sự trở thành động lực, văn hóa thực sự trở thành nền tảng, và con người thực sự trở thành trung tâm của mọi chính sách.

Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc bầu cử – không chỉ là lựa chọn những người đại diện, mà là lựa chọn con đường phát triển của đất nước trong tương lai. Với Quốc hội khóa XVI, con đường ấy đang được mở ra với nhiều kỳ vọng, nhiều niềm tin và nhiều cơ hội để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Bùi Hoài Sơn