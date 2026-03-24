Quý I, Phú Thọ ước đón hơn 4,6 triệu lượt khách du lịch

Trong quý I năm 2026, du lịch tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận những kết quả ấn tượng với lượng khách và doanh thu tăng trưởng mạnh, tạo đà vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT&DL), quý I, tỉnh ước đón 4,65 triệu lượt khách, trong đó có hơn 277 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.053 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 2.779 tỷ đồng.

Đền chúa Thác Bờ trên lòng hồ Hoà Bình là một trong những điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, chiêm bái trong quý I.

Trong quý I, tỉnh đã chú trọng tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó, tỉnh đã tham dự Lễ hội Hoa Ban tại Điện Biên; phối hợp khảo sát, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng dân tộc Mường tại xã Long Cốc và Sơn Lương.

Công tác đảm bảo môi trường du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ được thực hiện tốt. Các hoạt động quảng bá online, các trang website và trang mạng xã hội, quảng bá du lịch trên nền tảng số thông qua thuyết minh tự động tại các khu, điểm du lịch tiếp tục được đẩy mạnh...

Hiện nay, ngành du lịch Phú Thọ đang tập trung cho công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ; triển khai chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn.

Hương Lan