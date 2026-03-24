Quý I, Phú Thọ ước đón hơn 4,6 triệu lượt khách du lịch

Trong quý I năm 2026, du lịch tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận những kết quả ấn tượng với lượng khách và doanh thu tăng trưởng mạnh, tạo đà vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm.
Theo báo cáo của Phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT&DL), quý I, tỉnh ước đón 4,65 triệu lượt khách, trong đó có hơn 277 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.053 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 2.779 tỷ đồng.
Đền chúa Thác Bờ trên lòng hồ Hoà Bình là một trong những điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, chiêm bái trong quý I.
Trong quý I, tỉnh đã chú trọng tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó, tỉnh đã tham dự Lễ hội Hoa Ban tại Điện Biên; phối hợp khảo sát, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng dân tộc Mường tại xã Long Cốc và Sơn Lương.
Công tác đảm bảo môi trường du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ được thực hiện tốt. Các hoạt động quảng bá online, các trang website và trang mạng xã hội, quảng bá du lịch trên nền tảng số thông qua thuyết minh tự động tại các khu, điểm du lịch tiếp tục được đẩy mạnh...
Hiện nay, ngành du lịch Phú Thọ đang tập trung cho công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ; triển khai chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn.
Hương Lan
Nhiều du khách chọn chùa Viên Giác 300 tuổi, ở phường Thuận Hoá làm điểm đến chiêm bái và chụp ảnh nhờ không gian kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính với thiết kế đương đại.
Khi nhiều điểm đến trên thế giới buộc phải dựng lên những “giới hạn mềm” để tự bảo vệ mình thì Việt Nam đang ở một nhịp đi khác: đón khách và giữ được sự nồng hậu.
baophutho.vn Ẩn mình trong làn mây trắng bồng bềnh của vùng trung du Bắc Bộ, Tam Đảo từ lâu đã được biết đến như một “điểm hẹn xanh” của du khách. Không chỉ...
Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) vừa được Time Out, một tạp chí nổi tiếng chuyên về du lịch, ẩm thực và trải nghiệm đô thị, xếp vào vị trí 51 trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế...
baophutho.vn Du lịch - ngành công nghiệp không khói không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng mà còn lan tỏa tới nhiều lĩnh vực như lưu trú, ẩm thực,...
Từ lịch sử hàng nghìn năm đến đời sống hiện tại, thị trấn ven biển này cho thấy một cách phát triển khác, nơi sự bảo tồn và nhịp sống chậm được đặt lên hàng đầu.
Time Out, tờ báo chuyên về du lịch của Anh, công bố bình chọn 51 điểm đến đẹp nhất thế giới trong năm 2026, trong đó có hai điểm đến ở Việt Nam.