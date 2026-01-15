Quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 15/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; chế độ chính sách, các dự án trọng điểm, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách dự kiến người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn.

Đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở; tiếp tục bám sát tình hình, rà soát kỹ công tác nhân sự tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; xem xét, rà soát lại các văn bản tham mưu liên quan đến công tác bầu cử, bảo đảm tính đồng bộ, chính xác. Tăng cường phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác hiệp thương trong bầu cử theo đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận về công tác bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị không để xảy ra sai sót. Các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn phải bám sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Toàn hệ thống chính trị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, quyết tâm khắc phục, giải quyết kịp thời khó khăn; đồng thời rà soát kỹ các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Để triển khai thắng lợi nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các cấp tuân thủ lộ trình, quy trình lựa chọn nhân sự, đảm bảo đúng tiến độ và tiêu chuẩn theo quy định. Thứ hai, cần tiếp tục tăng cường, đổi mới hình thức tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thứ ba, phải đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng với làm tốt công tác thăm nắm tình hình, không để bị động bất ngờ, Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị trước, trong và sau thời gian bầu cử.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Về phương án tổ chức thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Rà soát toàn diện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử, phân công trách nhiệm của từng thành viên theo từng đơn vị bầu cử. Các đơn vị cần tính toán chính xác số lượng hòm phiếu và chỉ đạo sát sao đến từng khu vực bỏ phiếu.

Song song với đó sẽ thành lập các đoàn kiểm tra với nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với danh mục dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo rà soát, đánh giá các tiêu chí của các dự án trọng điểm, nhất là tiêu chí về tính cấp thiết, liên quan đến quốc phòng, an ninh, các dự án lớn có tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến đối với các tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về xin chủ trương cấp hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương; cấp hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh để tổ chức thực hiện Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ khối quân nhân Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bổ sung kinh phí xây dựng đề án và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2025 cho Sở Tài chính cùng các nội dung quan trọng khác liên quan đến điều chuyển tài sản công và xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ