Quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn, các địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Việc kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường dịch vụ công trực tuyến đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí xã hội và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, sau hơn 8 tháng thực hiện hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào ổn định. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 10/3/2026, cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 277.000 hồ sơ TTHC, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chiếm trên 71%. Số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 209.000 hồ sơ, tương đương trên 82%.

Ở cấp xã, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 791.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 97%; số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt khoảng 767.000 hồ sơ, chiếm gần 97%. Những con số trên cho thấy công tác cải cách hành chính đang có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết TTHC vẫn còn một số tồn tại. Tỷ lệ hồ sơ quá hạn ở cấp tỉnh vẫn còn trên 17%, cấp xã trên 3%; tỷ lệ hồ sơ rút, trả lại còn chiếm trên 10%. Việc số hóa hồ sơ ở một số đơn vị chưa bảo đảm tiến độ; hệ thống thông tin giải quyết TTHC trong một số thời điểm còn chưa ổn định; việc khai thác dữ liệu phục vụ xử lý hồ sơ chưa thực sự hiệu quả. Những hạn chế này đòi hỏi các địa phương phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Chiến dịch 45 ngày xử lý hồ sơ chậm hạn

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tỉnh Phú Thọ đã triển khai “chiến dịch 45 ngày” nhằm rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm, quá hạn. Theo đó, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tập trung kiểm tra toàn bộ hồ sơ tồn đọng, phân loại cụ thể từng trường hợp để giải quyết hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình xử lý hồ sơ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính trực tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, xã Đạo Trù đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, đặc biệt tập trung xử lý các hồ sơ chậm hạn trong lĩnh vực đất đai. Theo thống kê của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong đợt rà soát, xã Đạo Trù có 38 hồ sơ chậm hạn. Ngay sau khi có kết quả thống kê, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát từng hồ sơ cụ thể, xác định nguyên nhân và phân công trách nhiệm xử lý.

Đến nay, xã Đạo Trù đã giải quyết được 15 hồ sơ, còn lại 23 hồ sơ đang tiếp tục được tập trung xử lý. Các hồ sơ tồn chủ yếu là những trường hợp cần phối hợp liên thông giữa nhiều cơ quan, đơn vị hoặc phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Để bảo đảm hoàn thành tiến độ, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm toàn bộ hồ sơ chậm hạn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Song song với đó, xã Đạo Trù tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ; yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính; không để phát sinh hồ sơ chậm hạn mới. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc triển khai quyết liệt các giải pháp đã giúp xã Đạo Trù từng bước giảm hồ sơ tồn đọng, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các xã, phường đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục cho người dân. Các địa phương tăng cường rà soát hồ sơ, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống. Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được quan tâm, góp phần nâng cao mức độ hài lòng và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng tiếp tục nâng cao, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Thuý Hường