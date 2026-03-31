Ra mắt mô hình quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật

Ngày 31/3, UBND xã Tam Hồng tổ chức ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” trên địa bàn, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo khảo sát thực trạng, công bố quyết định thành lập mô hình, Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động. Nhiều ý kiến tham luận từ cơ sở đã tập trung làm rõ những khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản lý tại cộng đồng.

Các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật”.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và các thôn dân cư. Nội dung giao ước nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản ở cơ sở; thực hiện công khai, dân chủ, thiết thực, hiệu quả.

Các ban ngành, đoàn thể, khu dân cư và trường học ký giao ước thi đua.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Tam Hồng khẳng định, việc triển khai mô hình có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò tự quản trong Nhân dân, gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Mô hình được kỳ vọng góp phần kiềm chế, giảm thiểu vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng xã Tam Hồng ngày càng bình yên, phát triển bền vững.

Kim Liên