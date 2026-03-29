Sắc xanh phủ kín đất trung du

Những cánh rừng, những đồi chè trên miền quê Phú Thọ như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, nơi sắc xanh mướt mát trải dài ngút tầm mắt. Màu xanh của hy vọng đang hồi sinh mạnh mẽ trên khắp nẻo từ vùng xuôi đến vùng ngược. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được những thành quả tích cực, góp phần làm giàu thêm cho mảnh đất cội nguồn dân tộc.

Những đồi chè xanh ngút mắt tại xã Minh Đài không chỉ nâng cao tỷ lệ che phủ rừng mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có tổng diện tích rừng lên tới hơn 405 nghìn ha. Trong đó, diện tích rừng gỗ lớn chiếm khoảng 26,8 nghìn ha và có trên 60,2 nghìn ha rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý bền vững, một con số minh chứng cho sự chuyên nghiệp và bài bản trong cách làm lâm nghiệp. Mỗi năm, toàn tỉnh trồng mới khoảng 17,4 nghìn ha rừng tập trung và 4,2 triệu cây phân tán. Nhờ bàn tay vun xới cần mẫn, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đã chạm mốc 43,37%, cao hơn hẳn mức bình quân chung của cả nước, tạo nên một lá chắn vững chắc trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Cán bộ đội quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Xuân Sơn đồng hành cùng du khách giữa những cánh rừng tự nhiên xanh ngát để lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái bền vững.

Để đạt được những bước tiến vững chắc ấy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn sát sao, biến các chủ trương của Trung ương thành những chương trình hành động thực tế, phù hợp với hơi thở của địa phương. Các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không quản ngại khó khăn để bảo vệ bằng được diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy chữa cháy rừng luôn được thực hiện nghiêm túc, không một phút lơ là. Bên cạnh đó, các chính sách khoán bảo vệ rừng, đặc biệt là tại các khu rừng phòng hộ và đặc dụng, đã giúp người dân gắn bó mật thiết hơn với rừng, coi rừng như máu thịt của mình.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thắt chặt để ngăn chặn những hành vi xâm hại đến màu xanh của đại ngàn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã thực hiện gần 2.000 lượt tuần tra, lặn lội qua những địa hình hiểm trở nhất để bảo vệ rừng và các loài động vật hoang dã.

Những buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã như Văn Lang đã giúp nâng cao năng lực ứng phó thực tế, giúp lực lượng chức năng không bị bất ngờ trước những tình huống cấp bách. Việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác quản lý đất lâm nghiệp cũng được thực hiện quyết liệt, sẵn sàng thu hồi những dự án sai phạm để trả lại sự bình yên cho rừng.

Cán bộ Hạt kiểm lâm Tân Sơn trên đường tuần tra, bảo vệ rừng.

Nhắc đến rừng Phú Thọ, không thể không nhắc tới Vườn Quốc gia Xuân Sơn, nơi được ví như trái tim xanh với hơn 15.000ha rừng đặc dụng phủ kín hai xã Xuân Đài và Lai Đồng. Giữa đại ngàn bao la, nơi tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, công tác giữ rừng của các chiến sĩ kiểm lâm nơi đây lại càng thêm phần gian khó.

Do địa bàn miền núi, dân cư sống phân tán và đời sống còn nhiều vất vả, lực lượng kiểm lâm phải kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, đến từng nhà dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Năm 2025, những lớp tập huấn về bảo vệ rừng luôn đạt 100% kế hoạch, giúp người dân hiểu rõ giá trị của việc bảo vệ môi trường sinh thái đối với sự phát triển bền vững.

Điểm sáng trong công tác quản lý hiện nay chính là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Các phần mềm chuyên dụng như FRMS đã giúp việc theo dõi diễn biến rừng trở nên chính xác và kịp thời hơn bao giờ hết. Thay vì chỉ dựa vào sức người như trước, giờ đây những chiếc điện thoại thông minh và thiết bị hiện đại đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của lực lượng kiểm lâm trong mỗi chuyến tuần tra. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại đã tạo nên một mạng lưới bảo vệ rừng chặt chẽ, xuyên suốt từ đỉnh núi cao đến những thung lũng sâu.

Cây quế - “của để dành” của người dân xã Thu Cúc.

Hiệu quả kinh tế từ rừng cũng ngày càng hiện rõ, mang lại sự ấm no cho nhiều gia đình. Toàn tỉnh đã hình thành hơn 70 vùng sản xuất cây gỗ lớn và hàng nghìn ha rừng quế thơm nồng, tạo ra giá trị sản xuất lâm nghiệp lên tới trên 2.800 tỷ đồng trong năm 2025. Những hộ dân như gia đình ông Phùng Văn Lượng ở xã Lai Đồng là tấm gương sáng về việc thoát nghèo nhờ rừng. Với 5,4ha rừng gỗ lớn, thay vì khai thác kiểu “ăn đong” như trước, gia đình ông đã đầu tư bài bản theo hướng dẫn của kiểm lâm. Kết quả là sau mỗi chu kỳ khai thác, gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng, mở ra hướng đi bền vững cho cộng đồng địa phương.

Năm 2026, Phú Thọ tiếp tục đặt ra những mục tiêu đầy khát vọng nhưng cũng rất cụ thể. Tỉnh phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định và trồng mới hàng chục nghìn ha rừng gỗ lớn, rừng phòng hộ. Tầm nhìn của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, mà còn là phát triển lâm nghiệp theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số. Việc phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng như trồng dược liệu hay nuôi ong cũng sẽ được đẩy mạnh để tạo thêm thu nhập cho người dân mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái.

Những cánh rừng xanh ngát không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là linh hồn, là bản sắc văn hóa của vùng Đất Tổ. Khi con người và thiên nhiên cùng hòa quyện, màu xanh của rừng sẽ mãi trường tồn, làm bệ phóng cho Phú Thọ bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng.

Lê Hoàng