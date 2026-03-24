Sàn gỗ Đức có tốt không? Chọn sao cho đúng

Sàn gỗ Đức nhập khẩu luôn thu hút người tiêu dùng Việt nhờ thiết kế sang trọng và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe (EN 13329). Tuy nhiên, trước đặc thù khí hậu nhiệt đới nồm ẩm, nhiều người vẫn e ngại tình trạng phồng rộp làm giảm tuổi thọ công trình. Vậy làm thế nào để chọn đúng vật liệu đạt chuẩn kỹ thuật và bền bỉ?

Biểu đồ so sánh độ trương nở của sàn gỗ Châu Âu

Làm sao để chọn sàn gỗ công nghiệp Đức chịu được thời tiết nồm ẩm?

Sinh sống tại khu vực có khí hậu nồm ẩm (miền Bắc), người tiêu dùng Việt cần chọn sàn gỗ công nghiệp Đức có độ trương nở 6 - 8%.

Độ trương nở do ngâm nước của sàn gỗ cao cấp nhập khẩu Châu Âu ở mức ≤18%, đáp ứng tốt khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Tuy nhiên, để giữ sàn bền bỉ trước thời tiết nồm ẩm (miền Bắc) và các sự cố rò nước từ đường ống, chỉ số này phải đạt ở mức thấp hơn, dao động từ 6 - 8%. Điển hình như dòng sản phẩm Naturesense Aqua+ của thương hiệu Egger.

Chỉ số trương nở của Naturesense Aqua+ đang ở mức 6% (±1), kết hợp hệ thống hèm khóa AquaCLIC it! khóa nước bề mặt. Sự kết hợp này giúp ván sàn chống lại độ ẩm không khí và các sự cố tràn nước sinh hoạt trong khoảng thời gian tối đa 72 giờ.

Lý do sàn gỗ Naturesense Aqua+ chịu ngập nước 72 giờ

Các chỉ số nào chứng minh sàn gỗ Đức an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ?

Sàn gỗ Đức an toàn có giấy chứng nhận hợp quy, đạt tiêu chuẩn phát thải Formaldehyde ở ngưỡng E1.

Sàn nhà không chỉ là nơi để đi lại mà còn là sân chơi tuổi thơ của con trẻ. Nhìn cảnh em bé của mình ở tuổi tập bò lê la trên mặt sàn, áp má xuống gỗ ngủ ngon lành, hay đi chân trần chạy nhảy mỗi ngày... người tiêu dùng sẽ hiểu vì sao tiêu chuẩn an toàn lại mang tính sống còn.

Sàn gỗ sử dụng lượng keo dính rẻ tiền (phát thải Formaldehyde cao), không khí trong nhà sẽ gây dị ứng, cay mắt và viêm rát đường hô hấp cho trẻ nhỏ. Do đó, sàn gỗ Đức nhập khẩu chính ngạch bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy do Bộ Xây Dựng cấp - cam kết mức phát thải an toàn E1.

Bên cạnh đó, các hãng lớn như Egger còn cam kết không chứa chất hóa dẻo PVC và tự động tiêu diệt 99% vi khuẩn trong 24 giờ sau khi vệ sinh (đạt chuẩn ISO 22196), bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Giấy chứng nhận hợp quy sàn gỗ nhập khẩu đạt tiêu chuẩn E1

Tiêu chuẩn thẩm mỹ và độ bền bề mặt sàn gỗ Đức được đánh giá ra sao?

Để đáp ứng mật độ di chuyển cao mà không trầy xước, bề mặt sàn cần đạt chuẩn AC3 trở lên. Sàn gỗ Đức đạt mức AC4, AC5.

Về mặt thị giác, các công nghệ xử lý bề mặt hiện đại của Đức như Deepskin (sần sâu), Natural Pore (sần theo vân gỗ) hay Omnipore (sần ngẫu nhiên) được ứng dụng để tạo hiệu ứng chiều sâu cho lớp vân.

Các họa tiết tinh xảo này mang lại xúc giác chân thật khi tiếp xúc, đảm bảo công trình đạt tính thẩm mỹ cao tương đương gỗ nguyên bản nhưng với chi phí đầu tư vật liệu tối ưu hơn.

Tính thẩm mỹ bề mặt sàn gỗ Đức

Góc nhìn từ chuyên gia phân phối vật liệu nội thất

Đánh giá về cách chọn vật liệu lót sàn chất lượng, ông Trần Quang Hội - Giám đốc Công ty Cổ phần Kosmos Việt Nam chia sẻ:

"Thị hiếu người tiêu dùng hiện nay được quyết định dựa trên các dữ liệu kỹ thuật thực tế thay vì cảm quan bên ngoài. Với vai trò là đơn vị phân phối sàn gỗ từ năm 2012, chúng tôi tập trung cung cấp các sản phẩm sàn gỗ nhập khẩu an toàn sức khỏe, trong đó có Egger. Sàn gỗ này sở hữu khả năng tiêu diệt 99% vi khuẩn bề mặt theo chuẩn ISO 22196 và cam kết không chứa PVC.

Nhằm khẳng định chất lượng lâu dài, các dòng sàn gỗ chịu nước chuyên dụng tại Kosmos đều đi kèm chính sách bảo hành ngập nước. Chúng tôi cam kết 1 đổi 1 các ván sàn hỏng trong thời gian ngập nước cho phép. Thực hiện ngay sau khi khách hàng đã tháo dỡ và phơi khô trong 5 ngày như khuyến cáo”.

Ông Trần Quang Hội phát biểu trong buổi tọa đàm về sàn gỗ

Sàn gỗ công nghiệp Đức là vật liệu nội thất chất lượng, mang lại không gian sang trọng và bền bỉ khi người tiêu dùng nắm rõ cách lựa chọn. Thay vì mua theo cảm tính, bạn nên kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật thực tế như độ trương nở (6-8%), chuẩn an toàn E1, bề mặt chống xước AC4/AC5 và chính sách bảo hành rõ ràng từ đơn vị phân phối uy tín.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, người tiêu dùng hiện đại ngày càng quan tâm đến tính thân thiện với môi trường. Về khía cạnh này, mỗi nhà sản xuất sẽ có một tiêu chuẩn riêng. Đối với Egger, quy trình sản xuất sàn gỗ của hãng được tối ưu hóa nhằm hạn chế lượng khí CO2 thải ra, kết hợp giải pháp tái sử dụng chất thải thành nguồn nguyên liệu hữu ích để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Sự cẩn trọng trong khâu lựa chọn sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và kiến tạo một môi trường sống an toàn cho cả gia đình.