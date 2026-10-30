Sản lượng lương thực có hạt của Phú Thọ đạt hơn 1,14 triệu tấn

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, trong 10 tháng năm 2026, tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh ước đạt 1.140 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 99,8% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng lúa ước đạt 864 nghìn tấn, tăng 3,9%; sản lượng ngô đạt 275 nghìn tấn, tăng 6,3%. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt khoảng 300 nghìn ha.

Diện tích gieo cấy lúa đạt trên 145 nghìn ha. Năng suất lúa vụ Xuân đạt 62,9 tạ/ha, vụ Mùa đạt 55,2 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm 2025. Diện tích gieo trồng ngô đạt khoảng 55,4 nghìn ha, năng suất ước đạt 50,3 tạ/ha.

Thành viên Hợp tác xã Rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên chuẩn bị đất sản xuất rau vụ Đông.

Vụ Đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 38 nghìn ha, trong đó có 15,1 nghìn ha ngô, 15 nghìn ha rau xanh, còn lại là một số loại cây trồng khác. Từ đầu vụ Đông đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện để các địa phương đẩy nhanh thu hoạch vụ Mùa, gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông.

Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương cần chú ý theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó trong trường hợp thiên tai xảy ra.

Quân Lâm