Chỉ số đổi mới sáng tạo của Phú Thọ tăng 4 bậc

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Theo báo cáo của UBND tỉnh, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của Phú Thọ đạt 46,49 điểm, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2025.
Điện lực Phú Thọ ứng dụng phần mềm trong quản lý thiết bị đo đếm điện, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.
Thời gian qua, tỉnh tiếp tục củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ. Hai tổ chuyên gia tư vấn đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được thành lập; các chương trình ươm tạo, thúc đẩy, tăng tốc dự án khởi nghiệp tiếp tục được triển khai.
Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 731 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và 917 văn bằng được bảo hộ. Tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ cho 4 nhãn hiệu của 2 doanh nghiệp, đơn vị với tổng số tiền 84 triệu đồng. Hoạt động sở hữu trí tuệ tiếp tục được gắn với phát triển sản phẩm, thương mại hóa tài sản trí tuệ và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.
Minh Vũ
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Giá cả thị trường ngày 30/10/2026
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