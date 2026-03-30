Sập bẫy lừa vì lộ số điện thoại, thông tin cá nhân trên livestream

Hiện nay, người dùng mạng xã hội đã quá quen với các phiên phát hình trực tiếp (livestream) bán hàng, tư vấn, mời chào sử dụng các loại dịch vụ qua mạng, tuy nhiên nhiều người không biết rằng những thông tin cá nhân họ để lại công khai trong quá trình tương tác chính là miếng mồi ngon cho tội phạm mạng.

Từ các số điện thoại, ngày tháng năm sinh bị lộ, nhiều người đã vô tình biến mình trở thành “mắt xích” trong đường dây lừa đảo, để rồi không chỉ họ, mà cả những người thân quen của họ cũng trở thành nạn nhân.

Một người phụ nữ có thói quen lướt mạng, săn hàng khuyến mãi trên các phiên livestream. Trong một lần tương tác với chủ hàng thời trang, chị đã để lại số điện thoại ở phần bình luận để chốt đơn.

"Khoảng vài phút sau, tôi nhận được qua tin nhắn của Facebook, họ gửi một mã có 6 chữ số. Sau đó có 1 người gọi điện cho tôi tự xưng là chủ shop quần áo và yêu cầu tôi gửi mã OTP của Facebook vừa gửi. Tôi tin tưởng nghe theo. Đến chiều, tôi thấy có một vài người thân gọi điện cho tôi, có người bảo cho tôi vay 5 triệu, người thì 10 triệu. Lúc đấy, tôi mới giật mình vào lại Facebook thì không vào được, lúc đó mới biết Facebook bị hack", người phụ nữ chia sẻ.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Văn Quyền. Đối tượng đã thu thập những số điện thoại công khai trên các phiên livestream. Sau đó, đối tượng dùng các số điện thoại này đăng nhập vào Facebook của chủ nhân số điện thoại, nhấn vào ô quên mật khẩu để Facebook hiện lên yêu cầu nhận lại mật khẩu mới qua tin nhắn điện thoại. Mục đích là để thực hiện các bước còn lại nhằm hack tài khoản Facebook của nạn nhân.

Để lừa được nhiều hơn những người thân quen của chủ tài khoản mạng xã hội bị hack, Quyền còn làm dịch vụ cung cấp những tài khoản ngân hàng ảo mà đối tượng mua được từ các hội nhóm kín trên Telegram.

Cơ quan công an cảnh báo, trong nhiều phiên livestream, đặc biệt là các phiên tư vấn tử vi, tướng số, nhiều người vô tư công khai số điện thoại, ngày sinh trong quá trình tương tác. Đây chính là nguồn dữ liệu đầu vào để tội phạm mạng gia tăng hoạt động.

Đại úy Nguyễn Xuân Nghĩa (Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Người dân để lộ số điện thoại cũng như thông tin cá nhân của mình thì chẳng khác nào trao chìa khóa cho kẻ trộm mở cửa vào nhà, mà ở đây chính là việc tạo cơ hội cho kẻ xấu truy cập vào tài khoản mạng xã hội, từ đó đối tượng thực hiện các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Ổ nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại bằng hình thức hack tài khoản mạng xã hội. Người dân cần đề cao cảnh giác để không bị sập bẫy lừa.

Nguồn VTV