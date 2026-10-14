Siết chặt kỷ cương công vụ

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã chủ động tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”. Trong tiến trình cải cách mang tính đột phá này, tỉnh luôn nhất quán quan điểm: Tinh gọn bộ máy phải đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền.

Cán bộ xã Xuân Lãng hỗ trợ, hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt cấp xã vào vị trí “điểm chạm” trực tiếp, toàn diện nhất giữa người dân và bộ máy nhà nước. Mỗi cán bộ, công chức cơ sở chính là tấm gương phản chiếu uy tín, hình ảnh của Đảng và chính quyền. Kỷ cương không dừng lại ở việc chuẩn hóa đồng phục hay đeo thẻ công chức, mà cốt lõi nằm ở đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử và tinh thần tận tụy phụng sự.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng, tinh thần trách nhiệm được thể hiện cụ thể qua sự chủ động khắc phục khó khăn trước áp lực công việc. Anh Nguyễn Khắc Tuyến, cán bộ Trung tâm chia sẻ: “Bình quân mỗi ngày có khoảng 90 - 100 lượt công dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính, khối lượng công việc tăng gấp 4 - 5 lần trước đây. Tuy nhiên, ngoài thời gian chuyên môn, chúng tôi đều chủ động tự học nghiệp vụ và các phần mềm số. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến tại Trung tâm đạt 100%, bảo đảm sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp”.

Đi đôi với tinh thần tự học, việc chuẩn hóa tác phong và ứng dụng khoa học công nghệ được xem là đòn bẩy quan trọng để giữ vững nền nếp. Đồng chí Lưu Xuân Bắc - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng cho biết: “Đảng ủy, UBND xã quan tâm tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA One AI nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao rõ rệt năng suất lao động. 100% cán bộ tại Trung tâm tuân thủ nghiêm túc các quy định công sở và đặc biệt coi trọng chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân”.

Không riêng xã Xuân Lãng, tại địa bàn với quy mô dân số hơn 20 nghìn người như phường Kỳ Sơn, kỷ cương công vụ được gắn liền với tinh thần “trọng dân, gần dân”. Đồng chí Lưu Hoài Thanh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Sơn cho biết: “Đội ngũ công chức của đơn vị đều có trình độ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ số, đơn vị luôn chú trọng xây dựng phong cách ứng xử nhã nhặn, tận tụy. Sau hơn 1 năm vận hành, Trung tâm không để xảy ra tiêu cực về văn hóa ứng xử hay đạo đức công vụ”. Nổi bật tại đây là mô hình lưu động “Phục vụ tại chỗ, trọn gói hỗ trợ người dân yếu thế” nhằm kịp thời hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Trên toàn tỉnh, việc chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật công vụ đã tạo ra những kết quả rõ nét. Trong 9 tháng qua, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến của tỉnh đạt 98,23%. Hệ thống tiếp nhận phản ánh và đường dây nóng của Thanh tra tỉnh được duy trì, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện nhũng nhiễu, kiên quyết xóa bỏ chi phí không chính thức. Tỉnh cũng tiên phong tích hợp Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Tỉnh ủy với Hệ thống điều hành thông minh của UBND tỉnh (IOC), đồng thời áp dụng bộ tiêu chí KPI để đo lường công việc theo sản phẩm cụ thể thay vì đánh giá hình thức qua văn bản, hội họp. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tỉnh kiên quyết thực hiện mục tiêu “3 không” (không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ) và “3 có” (có trách nhiệm; có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ; có uy tín). Tỉnh ủy xác định rõ nguyên tắc “Nhân dân là trung tâm đánh giá cán bộ”. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân - hiện đạt trên 90%, là thước đo trực tiếp, căn cứ cốt lõi để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với niềm tin của Nhân dân”.

Kỷ luật, kỷ cương công vụ tại Phú Thọ không đơn thuần là chế tài hành chính mà đã trở thành hành động tự giác, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Sự nêu gương của người đứng đầu, tác phong chuyên nghiệp, tinh thông của đội ngũ công chức và sự giám sát chặt chẽ của Nhân dân trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Nền hành chính liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp và tận tụy phụng sự Nhân dân sẽ là nền tảng vững chắc để Đất Tổ bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khẳng định vị thế cực tăng trưởng hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Thắng