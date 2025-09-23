Siêu bão Ragasa làm tê liệt hàng loạt đường bay ở châu Á

Siêu bão Ragasa đang gây tê liệt hàng loạt tuyến đường hàng không và hàng hải lớn ở châu Á, từ Philippines, Đài Loan đến Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Riêng Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong hôm nay (23/9) cho biết, hơn 500 chuyến bay của hãng đã bị hủy vì bão Ragasa.

Bão Ragasa làm gián đoạn hoạt động hàng không ở châu Á. Ảnh: Zuma Press

Các hãng hàng không khác cũng đã phải hủy bỏ nhiều chuyến bay. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đối với dịch vụ du lịch.

Sân bay Quốc tế Hong Kong, một trung tâm quan trọng cho các chuyến bay khắp châu Á, đến Australia và New Zealand, về mặt kỹ thuật sẽ vẫn mở cửa trong suốt thời gian bão gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, các quan chức sân bay đã cảnh báo về “sự gián đoạn đáng kể” đối với hoạt động bay và kêu gọi hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tiếp với các hãng hàng không trước các chuyến đi.

Một khu vực riêng cũng đã được thiết lập tại sân bay để phục vụ hành khách bị mắc kẹt.

Cảnh báo bão cao nhất ở miền Nam Trung Quốc

Chính quyền các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Hải Nam của Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão ở mức cao nhất do lo ngại ngày càng tăng về tác động tiềm tàng của cơn bão, vượt ra ngoài ngành hàng không.

Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo bão Ragasa sẽ đổ bộ vào Quảng Đông ngày 24/9 trước khi di chuyển về phía Tây dọc theo bờ biển và suy yếu.

Hiện nay, bão Ragasa vẫn đang tiếp tục di chuyển với tốc độ 20 - 25 km/h về phía Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão đạt 184-221km/h.

Ragasa là cơn bão thứ 18 của mùa bão ở Thái Bình Dương năm nay và đã được xếp vào hàng siêu bão - cấp bão mạnh nhất.

Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines chịu ảnh hưởng nặng nề

Siêu bão Ragasa đã gây ra mưa lớn trên đảo Đài Loan (Trung Quốc). Ngày 22/9, bão Ragasa đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc Philippines, gây ra thiệt hại nặng nề. Chính quyền Philippines báo cáo ít nhất 1 người tử vong và khoảng 25.000 cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) hiện ghi nhận ít nhất 25 trường hợp bị thương liên quan đến bão.Tại huyện Hoa Liên nằm ở ở khu vực duyên hải phía Đông của Đài Loan, một hồ chắn sóng đang có nguy cơ tràn bờ do mực nước dâng cao. Chính quyền đã phát lệnh sơ tán người dân đến nơi an toàn.

