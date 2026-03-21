Sôi nổi Giải Pickleball ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch năm 2026

Ngày 21/3, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Pickleball năm 2026 - Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026) và 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đôi vận động viên đạt thành tích tại nội dung đôi nam không chuyên ngành TDTT từ 44 tuổi trở lên.

Tham dự Giải Pickleball ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch năm 2026 có 74 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở; phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm dịnh vụ sự nghiệp công, Trung tâm Văn hóa - thể thao các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đôi vận động viên đạt thành tích tại nội dung đôi nam lãnh đạo.

Các vận động viên thi đấu thể thức vòng tròn tính điểm ở các nội dung: Đôi nam lãnh đạo; đôi nam chuyên ngành TDTT từ 44 tuổi trở lên; đôi nam chuyên ngành TDTT từ 43 tuổi trở xuống; đôi nam nữ chuyên ngành TDTT; đôi nam nữ không chuyên ngành TDTT; đôi nam không chuyên ngành TDTT từ 44 tuổi trở lên và đôi nam không chuyên ngành TDTT từ 43 tuổi trở xuống.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đôi vận động viên đạt thành tích tại nội dung đôi nam nữ chuyên ngành TDTT.

Giải đấu là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm. Đồng thời, cũng là sân chơi lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch năm 2026.

Các vận động viên đều thi đấu với quyết tâm đạt thành tích cao.

Với tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu quyết tâm giành thành tích cao nhất, sau một buổi sáng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hay, những đường bóng đẹp, biểu dương sức mạnh của tinh thần đoàn kết và ý chí vững vàng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đôi vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.

Lê Hoàng