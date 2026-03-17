Sông Hồng trơ đáy, vận tải gặp khó khăn

Từ tháng 1/2026 đến nay, mực nước sông Hồng đoạn từ cầu Văn Lang (phường Việt Trì) đến cầu Phong Châu (địa bàn xã Phùng Nguyên) liên tục xuống thấp, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải thủy và khai thác cát, sỏi trên tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ trong những ngày trung tuần tháng 3/2026, hàng trăm tàu thuyền đang “mắc kẹt” giữa lòng sông; nhiều phương tiện phải neo đậu dài ngày do không thể di chuyển qua những đoạn nước cạn. Hoạt động vận tải thủy trên tuyến gần như bị ngưng trệ.

Anh Nguyễn Văn Trị, chủ tàu hàng ở Hà Nội cho biết, tàu của anh đã phải nằm chờ nhiều ngày tại khu vực gần cầu Văn Lang do mực nước xuống thấp. “Tàu chúng tôi mắc kẹt ở đây nhiều ngày không thể di chuyển. Mỗi ngày nằm chờ là thêm chi phí lãi ngân hàng, tiền dầu và tiền công cho thuyền viên, nên rất khó khăn. Chúng tôi chỉ mong sớm có nước để có thể tiếp tục hành trình, lấy hàng đúng kế hoạch”, anh Trị chia sẻ.

Theo người dân sống ven sông, tình trạng nước cạn vào thời điểm này hằng năm vẫn xảy ra, tuy nhiên năm nay mực nước xuống thấp hơn so với mọi năm. Ông Đặng Văn Đại (74 tuổi), trú tại xã Vạn Xuân, cho biết: “Những năm trước cũng có thời điểm nước cạn, nhưng năm nay tôi thấy mực nước sông Hồng xuống rất mạnh. Lòng sông xuất hiện nhiều cồn cát lớn, dòng chảy bị thu hẹp, khiến tàu thuyền di chuyển rất khó khăn”.

Việc mực nước sông Hồng xuống thấp không chỉ gây trở ngại cho hoạt động vận tải thủy mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác cát, sỏi và sinh kế của nhiều lao động làm nghề sông nước trên địa bàn.

Dưới đây là những hình ảnh sông Hồng cạn trơ đáy thời điểm này.

Khu vực cầu Văn Lang nước cạn, khiến cho nhiều doi cát và bãi đá ngầm xuất hiện dày đặc.

Rất nhiều bãi đá ngầm xuất hiện gây cản trở dòng chảy và hạn chế di chuyển của các phương tiện thủy qua khu vực cầu Văn Lang.

Những tàu thuyền hiện đang mắc cạn, không thể di chuyển nhiều ngày nay trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” trên sông Hồng.

Sông Hồng chảy qua địa bàn phường Việt Trì hiện có rất nhiều doi cát khổng lồ xuất hiện, khiến cho dòng chảy bị thu hẹp.

Hoạt động vận tải thủy bị ngưng trệ do nước sông quá khan cạn.

Một chiếc tầu chở hàng khá vất vả để vượt lên với mong muốn qua được cầu Văn Lang.

Việc khan cạn nước trên sông Hồng khiến cho việc chài lưới của nhiều người dân ở xã Bản Nguyên cũng gặp khó khăn.

Một bãi cát xuất hiện với diện tích hàng chục nghìn mét vuông án ngữ giữa lòng sông trên địa bàn xã Lâm Thao.

Có những nhà nổi đã mắc cạn trên bãi cát ven sông nhiều ngày nay trên địa bàn xã Phùng Nguyên.

Những doi cát khổng lồ án ngữ dòng sông Hồng trên địa bàn xã Vạn Xuân đã làm tê liệt hoạt động vận tải thủy qua địa bàn.

Đứng từ cầu Phong Châu quan sát, nhiều doi cát đã xuất hiện hàng tháng nay, khiến cho lòng sông Hồng bị thu hẹp.

Ông Đặng Văn Luyến, xã Vạn Xuân thông tin: Sông Hồng khan cạn kéo dài, không chỉ làm hẹp dòng chảy mà còn gây khó khăn cho hoạt động vận tải thủy. Hiện không có tàu thuyền nào có thể qua được cầu Phong Châu do nước cạn không đảm bảo cho việc di chuyển.

Quốc Hội