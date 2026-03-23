Tam Dương kiên quyết không để phát sinh vi phạm đất đai mới

Trước nguy cơ phát sinh vi phạm đất đai, xã Tam Dương đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm siết chặt công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh mới, từng bước lập lại trật tự trong lĩnh vực đất đai.

Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm ngay từ cơ sở

Điển hình trong các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh trên địa bàn xã Tam Dương là ông Hoàng Văn Hải và ông Hoàng Văn Huân, cùng trú tại thôn Mé. Theo nội dung tường trình, trong quá trình sử dụng đất, cả hai hộ đã tự ý xây dựng công trình, vật kiến trúc trên diện tích đất trồng cây lâu năm, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, ông Hoàng Văn Hải bị UBND xã Tam Dương kiểm tra, lập biên bản vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, ông đã nhận thức rõ sai phạm và cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình khung mái tôn, vì kèo thép xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo yêu cầu của địa phương; đồng thời khôi phục hiện trạng ban đầu và không để xảy ra vi phạm tương tự.

Ông Hoàng Văn Hải (thôn Mé, xã Tam Dương) tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trường hợp ông Hoàng Văn Huân cũng tương tự khi tự ý xây dựng tường rào, cột bê tông trên đất nông nghiệp. Sau khi làm việc với UBND xã Tam Dương, ông Huân cam kết tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai.

Ông Hoàng Văn Huân (thôn Mé, xã Tam Dương) tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Từ những trường hợp cụ thể này cho thấy, ngay khi phát hiện vi phạm, UBND xã Tam Dương đã kịp thời vào cuộc kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu dừng hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tự giác khắc phục hậu quả. Hiện nay, các vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi tự ý hạ cốt đất ở, đất trồng cây lâu năm, làm biến dạng địa hình đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quy hoạch và gây khó khăn cho công tác quản lý.

Siết chặt quản lý, không để phát sinh vi phạm mới

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025 đến nay, lực lượng chức năng xã Tam Dương đã phát hiện và xử lý 60 trường hợp vi phạm đất đai. Tuy nhiên, công tác quản lý ở một số thôn vẫn còn hạn chế; việc phát hiện, ngăn chặn chưa kịp thời, còn để xảy ra vi phạm rồi mới xử lý, dẫn đến khó khăn trong khắc phục.

Nguyên nhân được xác định là do địa bàn quản lý rộng, trong khi lĩnh vực đất đai còn tồn tại nhiều vấn đề lịch sử để lại, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Trước thực tế đó, vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn ngày càng được đặt ra cấp thiết.

Đồng chí Nguyễn Quang Hòa - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Dương cho biết: “Đơn vị đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đất đai; tăng cường kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước đặc thù các đối tượng thường lợi dụng thời điểm ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ để vi phạm, chúng tôi xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng kiểm tra, xử lý bất kể ngày đêm, kể cả thứ Bảy, vhủ hNật hay dịp lễ, Tết. Quan điểm là kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ và các thôn trong quản lý đất đai tại cơ sở”.

Thời gian tới, xã Tam Dương xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; phân công rõ trách nhiệm quản lý địa bàn đến từng cán bộ, thôn dân cư; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, buông lỏng quản lý, không để phát sinh điểm nóng, góp phần đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Toàn