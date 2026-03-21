Tân Lạc: Hội trại Thanh niên năm 2026

Chiều 21/3, Đoàn Thanh niên xã Tân Lạc tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và Hội trại Thanh niên “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2026.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho thanh niên công nhân và Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cùng ôn lại chặng đường 95 năm lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, 26 suất quà, trị giá 18,2 triệu đồng đã được trao cho các cựu thanh niên xung phong, trẻ em khuyết tật và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của ĐVTN xã Tân Lạc.

Ngay sau lễ kỷ niệm, đã diễn ra Hội trại Thanh niên với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” đã thu hút 11 cụm trại, đến từ các liên chi đoàn. Hội trại có nhiều hoạt động phong phú như: thi dựng và trang trí trại; trưng bày sản phẩm đặc trưng vùng miền; thi ẩm thực; thi đấu trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại truyền thống. Các trại được đầu tư công phu, có thiết kế sáng tạo, mang đậm dấu ấn riêng của từng liên chi đoàn, gắn với hình ảnh tuổi trẻ năng động.

Màn đồng diễn của tuổi trẻ xã Tân Lạc.

Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng, mà còn là dịp để mỗi đoàn viên thêm tự hào về truyền thống lịch sử. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã gặp gỡ, kết nối, cùng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích.

Thông qua đó, tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào tại địa phương.

Vân Anh - Đức Long