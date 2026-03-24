Tăng cường cán bộ cho xã vùng khó khăn

Sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, khối chính quyền xã Trung Sơn mới có 18 công chức; tương tự các xã khác như Khả Cửu, Thu Cúc, Đức Nhàn đều có dưới 30 công chức. Thực tế đang có hàng loạt các xã trong tỉnh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã có thôn đặc biệt khó khăn có dưới 35 công chức, cho thấy tình trạng “thiếu” và “yếu” về đội ngũ cán bộ tại các xã vùng khó khăn đang trở thành vấn đề cấp thiết cần được quan tâm.

Nỗ lực khắc phục khó khăn, cán bộ xã Trung Sơn bám sát cơ sở, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Công văn số 09/CV-BCĐ ngày 30/5/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ về “định hướng tạm thời bố trí biên chế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp” thì "khung biên chế chính quyền cấp xã mỗi đơn vị hành chính cấp xã bình quân tạm thời bố trí 32 biên chế/xã; đối với đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số từ trên 16.000 dân thuộc vùng miền núi, vùng cao, cứ tăng 1.000 dân được bố trí thêm 1 biên chế công chức". Tuy nhiên trên thực tế, theo rà soát của Sở Nội vụ, tại thời điểm đầu tháng 3/2026, trên địa bàn toàn tỉnh đang có một số xã vẫn còn thiếu cán bộ so với quy định. Cụ thể như khối chính quyền xã Trung Sơn có dưới 20 biên chế; khối chính quyền xã Khả Cửu, Thu Cúc, Đức Nhàn đều có dưới 30 biên chế. Khối chính quyền các xã Đồng Lương, Sơn Lương, Văn Miếu, Hương Cần, Yên Sơn, Tân Sơn, Xuân Đài, Long Cốc, Cao Sơn, Tân Pheo, Tiền Phong, Mường Vang, Nhân Nghĩa, Yên Phú, An Bình, Tân Mai, Hợp Lý, Đạo Trù... đều có dưới 35 biên chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: Hiện nay, nếu tính cả đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã thì UBND xã mới có 18 công chức. Việc thiếu cán bộ đang diễn ra ở tất cả các phòng chuyên môn. Phòng Kinh tế hiện có 4 công chức, phòng Văn hoá xã hội có 3 công chức, Văn phòng có 3 công chức. Đặc biệt là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hiện chỉ có 1 công chức. Xã đang phải tăng cường cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để hỗ trợ việc tiếp nhận hồ sơ, nhập thông tin dữ liệu, còn các phòng chuyên môn sẽ trực tiếp giải quyết. Tình trạng thiếu cán bộ nghiêm trọng đã và đang ảnh hưởng lớn đến việc vận hành hoạt động của UBND xã Trung Sơn. Không chỉ khối chính quyền, bên khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể xã Trung Sơn cũng đang thiếu cán bộ nghiêm trọng khi hiện mới có 14 công chức. Chúng tôi mong muốn thời gian tới Trung Sơn sẽ được bổ sung cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, để giải quyết vấn đề thiếu cán bộ cho các xã vùng khó khăn, ngày 19/9/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU về việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, phân công hợp lý theo năng lực; đồng thời điều động cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan cấp tỉnh về tăng cường cho cơ sở nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt. Giai đoạn 1, tỉnh tăng cường, điều động, biệt phái gần 400 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường. Trong đó điều động từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về công tác tại cấp xã 140 cán bộ công chức, viên chức; biệt phái khoảng 150 cán bộ công chức, viên chức; điều động từ xã thừa sang xã thiếu gần 100 công chức. Chủ trương này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của tỉnh trong bảo đảm bộ máy vận hành ổn định, thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. Song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế ở cơ sở, tình hình “thiếu” và “yếu” cán bộ vẫn đang diễn ra tại các xã vùng khó khăn.

Để tăng cường cán bộ cho xã vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, ngày 3/3/2026, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1457 về việc “khuyến khích tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức các sở, ban, ngành về công tác tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã có thôn đặc biệt khó khăn”. Trong đó nhấn mạnh việc các sở, ban, ngành cần tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, nhất là đội ngũ công chức, viên chức trẻ tuổi tình nguyện đăng ký điều động, tăng cường, biệt phái thời gian 36 tháng (3 năm) đến làm việc tại các xã còn thiếu cán bộ. Trường hợp không có công chức, viên chức tự nguyện đăng ký, cần xác định số lượng công chức, viên chức tạm thời dôi dư để trước mắt cử đi tăng cường, biệt phái thời gian 36 tháng (3 năm) đến làm việc tại một trong số các xã còn thiếu người làm việc. Ưu tiên lựa chọn công chức, viên chức có chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khoa học kỹ thuật, quản lý dự án khoa học - công nghệ, kế toán, quản lý đất đai, giáo dục và đào tạo, y tế...

Cán bộ thực hiện tăng cường, biệt phái được hưởng chính sách, chế độ ưu đãi như được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi. Trường hợp cơ quan, tổ chức nơi được cử đến biệt phái có chế độ, chính sách đặc thù thì ngoài lương và các quyền lợi khác do cơ quan, tổ chức cử công chức biệt phái chi trả, công chức còn được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù do cơ quan, tổ chức nơi được cử đến biệt phái chi trả. Được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác. Trường hợp đơn vị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách, chế độ như phụ cấp thu hút (70% mức lương hiện hưởng); trợ cấp lần đầu (10 tháng lương cơ sở); trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục....

Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan nơi cử đi hoặc được bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở; đồng thời được nâng lương vượt một bậc và xem xét khen thưởng theo quy định (không thuộc đối tượng khi xét tinh giản biên chế).

Việc điều động, tăng cường, biệt phái cán bộ, viên chức về cơ sở của tỉnh sẽ không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trước mắt, mà còn góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, gần dân và vì dân. Đây cũng là cơ hội để cán bộ, viên chức các sở, ngành rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng thực tiễn, hiểu rõ hơn thực trạng và nhu cầu của cơ sở nhằm tham mưu sát với đời sống Nhân dân. Đồng thời giúp địa phương tiếp nhận kiến thức, phương pháp làm việc mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

Dương Liễu