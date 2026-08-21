Tạo việc làm bền vững cho người lao động

Trước thực tế thị trường lao động có nhiều biến động, yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động. Từ đổi mới đào tạo nghề, tăng cường kết nối nhà trường - doanh nghiệp đến mở rộng thị trường lao động ngoài nước, các chính sách đang từng bước chuyển từ hỗ trợ việc làm đơn thuần sang tạo việc làm ổn định, bền vững.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ tìm hiểu thông tin về việc làm trong ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp - tuyển sinh và kết nối cung - cầu lao động.

Gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, đào tạo nghề phải đi trước một bước, gắn với nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ đã chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu thị trường, từ đó tạo ra những chuyển biến rõ nét.

Trước yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và hội nhập ngày càng sâu rộng, nhà trường xác định hợp tác với doanh nghiệp là hướng đi trọng tâm. Trường đã xây dựng mạng lưới liên kết với hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có những doanh nghiệp lớn như: Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Canon Việt Nam, Samsung Electro-Mechanics Việt Nam, Tập đoàn Amata, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Toptech... Các doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận sinh viên thực tập mà còn tham gia vào quá trình xây dựng chương trình, giảng dạy, hướng dẫn thực hành và đánh giá kỹ năng. Đồng chí Lương Chí Cường - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ cho biết: Mỗi năm, nhà trường đào tạo từ 1.000 - 2.000 học sinh, sinh viên với 31 ngành nghề, tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao như: Công nghệ ô tô, điện - điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, du lịch - dịch vụ. Hơn 90% học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm ổn định, trong đó, nhiều người được doanh nghiệp giữ lại làm việc lâu dài, từng bước đảm nhiệm các vị trí trong quản lý và sản xuất.

Thực tế cho thấy, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây cũng là hướng đi đang được đẩy mạnh trên quy mô toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai chương trình phối hợp về đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp. Các cơ quan đã làm việc với 13 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn và 6 trường đại học, cao đẳng để tăng cường liên kết đào tạo, cung ứng lao động. Hoạt động tư vấn, kết nối việc làm được triển khai rộng khắp. Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 34.185 lượt lao động. Cổng Việc làm Phú Thọ thu hút gần 9,7 triệu lượt truy cập, với gần 2.000 tài khoản doanh nghiệp, đơn vị và người lao động tham gia, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng hơn 6.800 lao động.

Trong 6 tháng, tỉnh tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, thu hút 42 lượt doanh nghiệp, 1.458 lao động đăng ký tư vấn và 1.218 người được phỏng vấn. Đồng thời, 81 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề được tổ chức tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, giúp học sinh, người lao động có thêm thông tin về ngành nghề, thị trường tuyển dụng và cơ hội việc làm.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ trong giờ thực hành.

Mở rộng cơ hội việc làm, hướng tới sinh kế ổn định

Cùng với đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong nước, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tiếp tục là một giải pháp quan trọng, nhất là đối với lao động khu vực nông thôn, lao động có nhu cầu nâng cao thu nhập và tích lũy vốn phát triển kinh tế gia đình. Đơn cử như chương trình đưa lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc theo diện visa E-8. Vừa qua, đồng chí Hoàng Công Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ đã gặp mặt, biểu dương người lao động hoàn thành chương trình, trở về nước đúng hạn. Việc gặp gỡ, động viên và biểu dương kịp thời những lao động chấp hành tốt quy định, hoàn thành hợp đồng đã ghi nhận nỗ lực của người lao động, góp phần lan tỏa ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động và trách nhiệm trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Với mức thu nhập bình quân từ 30 - 40 triệu đồng/người/tháng, thời gian làm việc tối đa 8 tháng, chương trình đã giúp người lao động có điều kiện cải thiện đời sống, tích lũy nguồn vốn.

Tính đến tháng 7/2026, toàn tỉnh đã có 77 lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc, 345 người lao động đăng ký tham gia, trong đó 106 người đã hoàn thành xét duyệt hồ sơ và sẵn sàng tham gia phỏng vấn trực tiếp với phía Hàn Quốc. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có gần 36.800 lao động có việc làm tăng thêm, đạt 71,5% kế hoạch năm, trong đó, gần 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 67,4% kế hoạch năm và tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường lao động quốc tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước còn nhiều khó khăn. Cùng với tạo việc làm, tỉnh chú trọng hỗ trợ nguồn vốn để người lao động tự tạo việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, hơn 11.700 lao động được vay vốn giải quyết việc làm với số tiền hơn 1.100 tỷ đồng.

Để giữ chân người lao động, tạo việc làm phải đi liền với bảo đảm quyền lợi, thu nhập và môi trường làm việc. Cơ quan chức năng tăng cường theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, thưởng; kịp thời hỗ trợ người lao động mất việc hoặc thiếu việc làm tạm thời. Phía doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng, bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ với người lao động, góp phần tạo việc làm bền vững, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung