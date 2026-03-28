Tập đoàn VTHM tăng lương 8% giúp người lao động vượt “bão giá” xăng dầu

Đồng hành và sẻ chia gánh nặng với công nhân trước “bão giá” xăng dầu, Tập đoàn VTHM (xã Tam Dương) vừa quyết định điều chỉnh tăng 8% lương cho tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động. Quyết định nhân văn này không chỉ hóa giải áp lực chi tiêu mà còn tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn VTHM đối thoại, lắng nghe, chia sẻ khó khăn với người lao động trong “cơn bão” giá xăng dầu.

Thời gian qua, thị trường xăng dầu và nguyên vật liệu liên tục biến động với những mức tăng kỷ lục. Hệ lụy không chỉ tạo ra những áp lực, gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt, bữa cơm của người lao động. Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn đó, Tập đoàn VTHM - doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh gạch ốp lát đã quyết định điều chỉnh tăng 8% lương cho tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đây là giải pháp thiết thực, giúp người lao động giảm bớt áp lực chi tiêu, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Quyết định nhân văn này đã nhận được sự đánh giá rất cao từ các cấp chính quyền, sở, ngành và tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối từ người lao động.

Anh Trần Mạnh Cường, bộ phận men màu xúc động chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu công ty đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao. Chính vì thế, khi nghe tin được tăng lương, ai cũng phấn khởi, số tiền ấy sẽ giúp trang trải tiền xăng xe, tiền học cho con cái. Sự quan tâm kịp thời khiến người lao động chúng tôi cảm thấy được quan tâm, trân trọng, từ đó nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thi đua sản xuất để cùng công ty vượt khó”.

Lý giải về quyết định mang tính nhân văn này, đại diện Tập đoàn VTHM cho biết: "Đây không phải là bài toán chi phí, mà là sự lựa chọn đồng hành cùng người lao động. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì nền móng phải vững, mà nền móng ấy chính là người lao động. Chính vì vậy, doanh nghiệp chấp nhận giảm một phần lợi nhuận để đổi lấy sự an tâm và lòng tin của người lao động".

Tập đoàn VTHM giải quyết việc làm cho 1.800 lao động, với thu nhập bình quân 15 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc tăng lương, VTHM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm để công nhân có đủ sức khỏe làm việc. Các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi theo quy định của pháp luật luôn được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Những động thái này không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn đời sống công nhân mà còn tạo môi trường lao động ổn định, hài hòa tại doanh nghiệp.

Tìm hiểu được biết, môi trường làm việc tại VTHM luôn đề cao sự chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện. Lãnh đạo Tập đoàn VTHM thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và cả những kiến nghị từ cơ sở. Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ý tưởng dù nhỏ nhất nhằm nâng cao năng suất hay đảm bảo an toàn lao động đều được ghi nhận và khen thưởng kịp thời. Điều này tạo tâm lý thoải mái, giúp người lao động phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong công việc hằng ngày.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, tạo sân chơi bổ ích và thắt chặt tình đoàn kết giữa các bộ phận. Vào mỗi dịp lễ, Tết, tập đoàn đều có những phần quà nghĩa tình, tổ chức thăm hỏi các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kịp thời khi có người thân đau ốm, hoạn nạn. Những cử chỉ ấy tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh gắn kết vô hình, tạo nên môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy mình là một phần không thể thiếu.

Song hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế, VTHM còn là một doanh nghiệp tiêu biểu trong các hoạt động xã hội. Hằng năm, tập đoàn luôn dành một phần lợi nhuận để tham gia các hoạt động từ thiện như ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa và cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt...

Có thể thấy bí quyết thành công của VTHM nằm ở sự kiên định với triết lý “kinh doanh bằng sự tử tế”. Việc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động đã tạo nên nguồn nội lực vững chắc, giúp tập đoàn không chỉ đứng vững trước sóng gió mà còn sẵn sàng cho những bứt phá mạnh mẽ.

Quyết định tăng lương giữa “bão giá” là minh chứng sống động cho bản lĩnh và tầm nhìn của VTHM. Với nền tảng văn hóa vững chãi và đội ngũ đoàn kết, VTHM đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và sự phồn vinh của đất nước.

Trần Tỉnh