Tập huấn thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Ngày 30/3, tại phường Hoà Bình, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” cho 60 đại biểu là lãnh đạo, đội ngũ những người thực hiện TGPL, chuyên viên các Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Hà Nội, Huế, Hải Phòng...

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị tập huấn.

Các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung: Tổng quan về đánh giá, thẩm định chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả TGPL; chủ thể thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng và quy trình đánh giá, thẩm định chất lượng.

Thông qua các chuyên đề, phần trao đổi, thảo luận, các đại biểu tập trung phân tích sâu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương; đồng thời đóng góp ý kiến hoàn thiện các tiêu chí, quy trình thẩm định theo hướng cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng.

Hội nghị tập huấn là dịp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện công tác TGPL, hoàn thiện cơ chế bảo đảm chất lượng dịch vụ. Qua đó, góp phần hiện thực hóa quyền tiếp cận công lý cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng đội ngũ làm công tác TGPL ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đinh Thắng