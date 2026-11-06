Tập trung tổng lực hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Ngày 6/11, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai và thẩm định kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, thời gian qua, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật dữ liệu bảo đảm đồng bộ với Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định mới của Bộ Nội vụ. Đáng chú ý, ngành Nội vụ tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ AI và triển khai phần mềm chạy thử nhằm hỗ trợ các đơn vị kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

Tuy nhiên, tiến độ kê khai tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa bảo đảm kế hoạch đề ra. Đối với khối UBND, mới có 54/180 cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành kê khai bước đầu; cấp tỉnh đạt 37,5%, trong đó, Sở Xây dựng và phường Thanh Miếu hoàn thành 100%; cấp xã đạt 28,38%. Ở khối HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã hoàn thành 100%, trong khi tỷ lệ này ở cấp xã mới dừng lại ở mức 2,7%.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt 2 nguyên tắc xuyên suốt: Bảo đảm tuyệt đối về tiến độ và kiên quyết không làm tăng tổng biên chế.

Nhằm tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” từ cơ sở, Sở Nội vụ đã quyết định thành lập 4 tổ hướng dẫn, thẩm định gồm 30 thành viên, do các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng. Trong đó, 3 tổ địa bàn trực tiếp phụ trách 33 đầu mối cấp tỉnh và 148 xã, phường, thị trấn; Tổ 4 đảm nhận nhiệm vụ tổng hợp, điều phối chung toàn tỉnh. Với tinh thần “cầm tay chỉ việc”, các tổ công tác sẽ làm việc liên tục để kịp thời đồng hành, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và xử lý vướng mắc cho các đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Sự chủ động, quyết liệt của ngành Nội vụ cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị sẽ là tiền đề vững chắc để Phú Thọ hoàn thành chuẩn hóa vị trí việc làm, sẵn sàng nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển 2027-2031.

Đinh Vũ