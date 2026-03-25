Thành công của “Ý Đảng, lòng Dân”

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tại tỉnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, sự kiện này đã trở thành ngày hội lớn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định. Toàn tỉnh, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,91%; đã bầu đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Thắng lợi của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở những con số cử tri đi bầu, mà còn là minh chứng rõ nét của sự đồng thuận giữa “Ý Đảng” và “Lòng Dân”.

Cử tri trong tỉnh tìm hiểu về nhân sự và lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, thành công trước hết bắt nguồn từ sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của cả hệ thống chính trị. Bám sát Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy sớm thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, xây dựng kế hoạch chi tiết với lộ trình chặt chẽ. Sự quyết liệt thể hiện ở Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác nhân sự là “then chốt của then chốt”. Do đó, các quy trình hiệp thương được thực hiện dân chủ, khách quan, đảm bảo cơ cấu, thành phần nhưng quan trọng nhất là lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Tại các phường Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình... hay các xã Lâm Thao, Thanh Sơn, Yên Lập, Mường Động... việc rà soát tiêu chuẩn chính trị và đạo đức lối sống của ứng cử viên được thực hiện kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót. Công tác tuyên truyền sáng tạo, linh hoạt đã chuyển tải được “Ý Đảng” đến từng ngõ xóm, thôn bản... thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong niêm yết danh sách cử tri và thông tin ứng cử viên đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận, từ đó đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Một thành công từ cuộc bầu cử được khẳng định đó là niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Lòng dân không chỉ là sự ủng hộ bằng lời nói, mà được thể hiện qua hành động cụ thể. Ngay từ sáng sớm ngày bầu cử 15/3, trên khắp các nẻo đường từ vùng trung tâm đến các thôn bản vùng cao, vùng xa, không khí hân hoan được lan tỏa. Tại Khả Cửu - xã có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống, nhiều cử tri dậy từ rất sớm, mặc trang phục truyền thống đẹp nhất để đi bỏ phiếu. Ông Đinh Công Hòa - cử tri cao tuổi tại đây chia sẻ: "Dù đường sá có xa, nhưng chúng tôi vẫn bảo nhau đi sớm. Bầu cho người có tâm, có tầm là để giúp bản làng mình thoát nghèo, để con cháu có trường lớp khang trang". Điều này khẳng định, sự kỳ vọng của người dân là động lực để mỗi lá phiếu trở nên có trách nhiệm hơn.

Không chỉ những cử tri cao niên, cử tri dân tộc thiểu số, cử tri vùng sâu, vùng xa và thế hệ trẻ cũng thể hiện rõ ràng ý thức công dân cao. Tại các khu công nghiệp hay khu vực tập trung đông sinh viên, các bạn trẻ đã tích cực tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên qua mã QR được dán tại các khu vực công cộng. Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu đạt trên 99%, nhiều địa bàn đạt 100% là minh chứng rõ nét cho thấy sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân vào đường lối phát triển của tỉnh và mong muốn đóng góp tiếng nói xây dựng bộ máy nhà nước các cấp.

Một thắng lợi lớn nữa của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Phú Thọ chính là sự đồng thuận. Khi Đảng đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết thông qua việc lựa chọn nhân sự uy tín, Nhân dân sẽ đáp lại bằng niềm tin và sự tự nguyện. Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và các tổ tự quản tại khu dân cư đã làm việc không quản ngày đêm. Tại xã Phù Ninh và nhiều xã, phường, các mô hình như “Tiếng loa an ninh” kết hợp tuyên truyền bầu cử đã giúp giữ vững trật tự từ cơ sở. Người dân không chỉ đi bầu mà còn chủ động tham gia giám sát, bảo vệ hòm phiếu, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, đập tan mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch....

Thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là kết quả của một quá trình vận động không ngừng nghỉ. Đó là sự kết tinh giữa tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ tỉnh và niềm tin sắt son của Nhân dân Đất Tổ. Lá phiếu bầu của cử tri không chỉ là quyền lợi, mà còn là gạch nối giữa quá khứ tự hào và tương lai rạng rỡ, giúp Phú Thọ tiếp tục bứt phá, sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Quốc Hội