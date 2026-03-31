Thanh Thủy khai thác lợi thế phát triển du lịch

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Thanh Thủy đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm của vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, địa phương đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Du khách trải nghiệm dịch vụ tại Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Tre Nguồn.

Thanh Thủy được thiên nhiên ưu đãi nguồn nước khoáng nóng quý hiếm, giàu khoáng chất, có giá trị cao trong chăm sóc sức khỏe. Đây là lợi thế đặc thù mà không nhiều địa phương trong tỉnh có được, tạo nền tảng quan trọng để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, trị liệu. Cùng với đó, xã nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh, kết nối thuận lợi với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc thông qua hệ thống giao thông liên vùng. Sau sáp nhập 4 đơn vị hành chính, Thanh Thuỷ có quy mô diện tích hơn 31km2, dân số hơn 26.000 người, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để quy hoạch đồng bộ, hình thành các khu, điểm du lịch quy mô lớn.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, du lịch Thanh Thủy đã có bước phát triển rõ nét. Năm 2025, toàn xã đón khoảng 900.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch - dịch vụ đạt 670 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tới 42% cơ cấu kinh tế, khẳng định xu hướng chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế dịch vụ. Hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng được đầu tư mạnh, trong đó một số cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương từ 3-5 sao như: Du lịch Đảo Ngọc Xanh, Lynn Times Thanh Thủy, Bamboo Resort, Tre Nguồn Resort. Trên địa bàn xã có 5 dự án du lịch đã được phê duyệt và đang trong quá trình triển khai thực hiện; 24 cơ sở dịch vụ lưu trú với tổng số 3.663 phòng; 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn; hệ thống các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tự chọn, chợ truyền thống... được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, phục vụ và thu hút khách du lịch.

Trong bức tranh chung của du lịch Thanh Thủy, Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Tre Nguồn là một trong những đơn vị tiên phong, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển ngành du lịch địa phương. Sau 15 năm xây dựng và khai thác, khu nghỉ dưỡng đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường du lịch nghỉ dưỡng khu vực phía Bắc. Ông Trần Đức Hùng - Phó Giám đốc khu nghỉ dưỡng thông tin: “Chúng tôi đầu tư xây dựng 60 phòng nghỉ tiêu chuẩn cùng 5 phòng cộng đồng phục vụ khách nghỉ trong ngày; hệ thống dịch vụ đa dạng gồm bể bơi trong nhà, ngoài trời, bể sục và khu mát-xa vật lý trị liệu. Khu nghỉ dưỡng còn đầu tư hệ thống nhà hàng có sức chứa từ 300 - 400 thực khách cùng thời điểm, đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện, hội nghị, đoàn khách lớn. Năm 2025, khu đón khoảng 4.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách đến từ Hà Nội chiếm khoảng 60%. Từ việc xác định đúng phân khúc khách hàng đã giúp khu nghỉ dưỡng duy trì lượng khách đều đặn hằng ngày, không phụ thuộc vào mùa vụ”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ xã Thanh Thuỷ đã có Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030, xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Thanh Thuỷ thành trung tâm của vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Theo đó, địa phương tập trung vào một số định hướng lớn như: Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảnh quan; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với khoáng nóng, sinh thái, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến du lịch.

Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Thuỷ phấn đấu đón 1,5 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu từ du lịch - dịch vụ đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh – sạch – đẹp – thân thiện”. Các hoạt động như phố đi bộ, đêm nhạc đường phố, du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP... được đẩy mạnh, tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Đặc biệt, việc liên kết tour tuyến với các điểm du lịch trong tỉnh như Đền Hùng và các địa phương lân cận đang mở ra hướng đi mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Từ những lợi thế sẵn có cùng định hướng phát triển rõ ràng, Thanh Thủy đang dần khẳng định vị thế là điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn của khu vực phía Bắc. Với “bước đà” này, hy vọng thời gian tới, du lịch Thanh Thủy sẽ không chỉ là “điểm đến cuối tuần”, mà còn trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe xứng tầm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.

Hồng Nhung