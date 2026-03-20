Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Khu dịch vụ, đô thị, văn hóa, thể thao, sân golf Ao Châu

Sáng 20/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ) và Dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa, thể thao và sân golf Ao Châu. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) và đơn vị tư vấn đã báo cáo phương án nghiên cứu đới đứt gãy hoạt động và đề xuất 4 phương án điều chỉnh hướng tuyến đoạn vượt sông Lô; vị trí đặt các ga và phương án thiết kế ga trung tâm kết nối khu vực Việt Trì; phương án thiết kế cầu trên tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ; phân tích so sánh phương án vị trí ga Sơn Đông và Bắc Việt Trì...

Theo đó, đoạn CK205 vượt sông Lô (chiều dài đoạn ảnh hưởng 20km) bị tác động bởi đới đứt gãy hoạt động sông Chảy. Trên cơ sở này, đơn vị tư vấn đã phân tích các phương án về hướng tuyến, chiều dài tuyến, vị trí cầu qua sông Lô, ảnh hưởng của đới đứt gãy, phương án bố trí ga, điều kiện vận tải hành khách và khả năng thích ứng với quy hoạch địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án, đề xuất lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với thực tiễn; đồng thời yêu cầu phía tư vấn bổ sung, làm rõ chi tiết hơn đối với các phương án được lựa chọn; các phương án đưa ra phải có tính kết nối và phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn trong nghiên cứu, đề xuất các phương án. Các phương án đưa ra đều được tính toán kỹ lưỡng, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế khách quan, làm cơ sở quan trọng để tỉnh xem xét, lựa chọn hướng tuyến tối ưu nhất.

Về lựa chọn hướng tuyến và vị trí nhà ga, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lựa chọn Phương án 1. Đây là phương án tối ưu khi hướng tuyến không đi sâu vào lõi trung tâm thành phố Việt Trì cũ, giúp giảm thiểu tối đa tác động đến đời sống dân cư và hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng, đảm bảo tính khả thi trong triển khai.

Về vị trí nhà ga chính, đồng chí đồng ý với đề xuất lựa chọn vị trí ga Sơn Đông mới. Việc đặt ga tại vị trí này không chỉ tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị cho khu vực trung tâm tỉnh mà còn tăng cường khả năng liên kết giữa hai đô thị lớn là Việt Trì và Vĩnh Yên. Vị trí này phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị hai bờ sông Lô và có tiềm năng rất lớn để phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) trong tương lai.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, củng cố lại các phương án; phân tích sâu hơn nữa ưu, nhược điểm để đảm bảo tính thuyết phục. Bổ sung quy hoạch hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, đồng thời rà soát các nội dung cần điều chỉnh so với quy hoạch hiện có của địa phương để đảo bảo sự thống nhất. Ban quản lý dự án khẩn trương đề nghị Bộ Xây dựng sớm bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng và cọc thực địa để địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Xây dựng bổ sung tuyến nhánh kết nối vào cảng ICD Vĩnh Phúc nhằm khai thác tối đa năng lực vận tải và phát huy cao nhất hiệu quả kinh tế - xã hội của toàn tuyến đường sắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông lưu ý, đối với các đoạn tuyến đi qua khu đô thị, khu vực đông dân cư, nhất thiết phải sử dụng phương án cầu cạn, nhằm tránh chia cắt không gian, không làm ảnh hưởng đến hệ thống giao thông hạ tầng hiện có và đảm bảo mỹ quan đô thị. Các phương án thiết kế phải có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo tính tương thích và phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống giao thông tổng thể của tỉnh trong tương lai.

Tiếp đó, Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai, đề xuất kiến nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa, thể thao và sân golf Ao Châu tại xã Hạ Hòa.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tiến độ triển khai, đề xuất kiến nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa, thể thao và sân golf Ao Châu.

Dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa, thể thao và sân golf Ao Châu có quy mô quy hoạch khoảng 487,84ha, trong đó diện tích dự kiến thực hiện khoảng 328,26ha. Đây được xác định là dự án trọng điểm góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và thể thao chất lượng cao của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Qua rà soát thực tế và các căn cứ pháp lý mới nhất từ Luật Đất đai 2024 và Luật Đầu tư 2025, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh ưu tiên lựa chọn Phương án gộp thành một dự án hỗn hợp (Khu đô thị kết hợp sân golf).

Phương án này nhận được sự đồng thuận cao từ các sở, ngành liên quan bởi những ưu điểm vượt trội. Việc gộp dự án sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Nhà nước thực hiện thu hồi đất toàn bộ diện tích theo quy định về khu đô thị có công năng hỗn hợp, giúp tháo gỡ triệt để nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, giúp nhà đầu tư giảm bớt áp lực tài chính thông qua hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ “dự án treo” và lãng phí nguồn lực đất đai.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là dự án có tiềm năng lớn, cần sớm cụ thể hóa để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững. Đồng chí đồng tình phương án triển khai thành một dự án tổng hợp du lịch, đô thị, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả và tính khả thi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến các sở, ngành, hoàn thiện dự án, củng cố cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo. Trong quá trình lập quy hoạch, cần giữ nguyên diện tích mặt nước hồ Ao Châu, bảo đảm cảnh quan tự nhiên; lựa chọn thiết kế hài hòa, phát triển theo hướng sinh thái, kết hợp du lịch - dịch vụ - thương mại. Đồng thời, tính toán kỹ việc phân kỳ đầu tư, bảo đảm các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phù hợp, hiệu quả.

Đinh Vũ