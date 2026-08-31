Thể thao
U20 Việt Nam chốt danh sách dự Vòng loại U20 châu Á 2027

U20 Việt Nam chốt danh sách dự Vòng loại U20 châu Á 2027

Ngày 31/8, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã lựa chọn 23 cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đáng chú ý, danh sách có Nguyễn Lê Phát và Đinh Quang Kiệt, những cầu thủ đã có trải nghiệm ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia.

Lan tỏa phong trào đi bộ, nâng cao sức khỏe

Lan tỏa phong trào đi bộ, nâng cao sức khỏe
2026-08-29 15:27:00

baophutho.vn Chiều về, khi công việc dần lắng lại, tại các công viên, quảng trường, nhà văn hoá...trên địa bàn tỉnh, phong trào đi bộ lại diễn ra nhộn nhịp....

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Đền Hùng
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