Tối 30/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vượt qua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-2 trong trận chung kết kịch tính, qua đó lần thứ tư vô địch châu Á và lần đầu tiên trong...
baophutho.vn Khép lại giai đoạn tổ chức sôi nổi từ cấp cơ sở đến các ngành với hàng loạt điểm nhấn ấn tượng, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ...
Trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM quy tụ 10 tuyển thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN...
baophutho.vn Chiều về, khi công việc dần lắng lại, tại các công viên, quảng trường, nhà văn hoá...trên địa bàn tỉnh, phong trào đi bộ lại diễn ra nhộn nhịp....
Nhận định bóng đá Liverpool vs Nottingham Forest, vòng 2 Premier League 2026/27. Thầy trò HLV Iraola cần chiến thắng đầu tay để vượt qua giai đoạn sóng gió. Tuy nhiên,...
Tổng Công ty Viễn thông Viettel trở thành nhà tài trợ chính bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra tại sân Việt Trì, từ ngày 31/8 đến 6/9, với sự tham dự của bốn...
U23 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ nhận động viên từ chương trình "Tiếp lửa bóng đá Việt Nam" trước khi tranh tài tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản.
Sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson thừa nhận tiếc nuối vì bỏ lỡ quả penalty nhưng khẳng định Việt Nam xứng đáng vô địch. Trong khi...
Tối 26/8, hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó lên...
HLV Anthony Hudson cho các cầu thủ Thái Lan xem lại cảnh tuyển Việt Nam ăn mừng trong trận lượt đi trên sân Rajamangala để khơi dậy sự tự tin và quyết tâm ngược dòng ở Mỹ Đình....