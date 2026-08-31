Thái Lan lần đầu giành vé dự Olympic sau chức vô địch bóng chuyền nữ châu Á

2026-08-31 08:00:00 Tối 30/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vượt qua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-2 trong trận chung kết kịch tính, qua đó lần thứ tư vô địch châu Á và lần đầu tiên trong...

Dấu ấn thành công và khí thế hướng tới Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục...

2026-08-31 07:12:00 baophutho.vn Khép lại giai đoạn tổ chức sôi nổi từ cấp cơ sở đến các ngành với hàng loạt điểm nhấn ấn tượng, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ...

10 nhà vô địch ASEAN Cup 2026 đối đầu ở trận Siêu cúp Quốc gia

2026-08-30 08:23:00 Trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM quy tụ 10 tuyển thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN...

Lan tỏa phong trào đi bộ, nâng cao sức khỏe

2026-08-29 15:27:00 baophutho.vn Chiều về, khi công việc dần lắng lại, tại các công viên, quảng trường, nhà văn hoá...trên địa bàn tỉnh, phong trào đi bộ lại diễn ra nhộn nhịp....

Nhận định Liverpool vs Nottingham, 18h30 ngày 29/8: “The Kop” trút giận

2026-08-29 15:25:00 Nhận định bóng đá Liverpool vs Nottingham Forest, vòng 2 Premier League 2026/27. Thầy trò HLV Iraola cần chiến thắng đầu tay để vượt qua giai đoạn sóng gió. Tuy nhiên,...

Việt Nam đăng cai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

2026-08-28 17:01:00 Tổng Công ty Viễn thông Viettel trở thành nhà tài trợ chính bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra tại sân Việt Trì, từ ngày 31/8 đến 6/9, với sự tham dự của bốn...

U23 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam được “tiếp lửa” trước thềm ASIAD 2026

2026-08-28 10:58:00 U23 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ nhận động viên từ chương trình "Tiếp lửa bóng đá Việt Nam" trước khi tranh tài tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản.

HLV Kim Sang-sik tự hào với 2 lần vô địch liên tiếp của tuyển Việt Nam

2026-08-27 08:00:00 Sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson thừa nhận tiếc nuối vì bỏ lỡ quả penalty nhưng khẳng định Việt Nam xứng đáng vô địch. Trong khi...

Đội tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á

2026-08-26 23:05:00 Tối 26/8, hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó lên...