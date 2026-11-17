Thêm mái ấm cho người nghèo

Từ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức, lực lượng vũ trang và cộng đồng, nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết (ĐĐK) khang trang, kiên cố đang được xây dựng, sửa chữa, giúp hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hiện thực hóa ước mơ an cư. Mỗi mái ấm không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Ngôi nhà Đại đoàn kết của gia đình anh Lưu Văn Phẩm (thứ 2 từ trái sang) xã Thượng Cốc đang được hoàn thiện.

Ở xã Thượng Cốc, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ĐĐK mang đến niềm vui cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo và gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo Quyết định số 494/QĐ-BVĐ ngày 11/9/2026 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, địa phương có 58 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở, mức 60 triệu đồng/nhà và 2 hộ được hỗ trợ sửa chữa, mức 30 triệu đồng/nhà. Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ xây mới 1 nhà và sửa chữa 2 nhà, góp phần huy động thêm nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân.

Để chương trình triển khai hiệu quả, Ủy ban MTTQ xã Thượng Cốc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, giúp các gia đình khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở. Đến thăm gia đình anh Lưu Văn Phẩm ở xóm Thảo Nguyên, khi ngôi nhà ĐĐK dần hoàn thiện, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các thành viên. Trước đây, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc xây dựng nhà kiên cố luôn là ước mơ vượt quá khả năng của gia đình. Nhờ được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”, anh Phẩm có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, vững chắc. Anh chia sẻ: “Sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và MTTQ là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình. Có được ngôi nhà mới, chúng tôi yên tâm hơn, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão, từ đó có thêm động lực lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống”.

Không chỉ ở Thượng Cốc, tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa tại nhiều địa phương. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Liên Sơn đã trao kinh phí xây dựng nhà ĐĐK cho gia đình bà Đinh Thị Thú, thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Hòa. Gia đình bà Thú có 3 nhân khẩu, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” xã, cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng và các nguồn lực khác, ngôi nhà rộng 96m2 đã hoàn thành trong niềm vui của gia đình. Công trình giúp các thành viên có nơi ở ổn định, an toàn; thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Để giúp người nghèo có điều kiện an cư, MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các nguồn lực xã hội. Cùng với kinh phí từ ngân sách và Quỹ “Vì người nghèo”, các địa phương tích cực kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, lực lượng vũ trang và Nhân dân cùng tham gia hỗ trợ.

Việc huy động nguồn lực được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Nhiều địa phương vận động người dân hỗ trợ vật liệu xây dựng còn sử dụng được như xi măng, sắt thép, gạch, cửa, bàn ghế; vận động các cửa hàng vật liệu xây dựng bán hàng với giá gốc, thậm chí không tính lợi nhuận. Đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ và người dân cũng tham gia ngày công lao động, giúp giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo.

Đặc biệt, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững”, hướng tới huy động sự tham gia thường xuyên của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng trong chăm lo các đối tượng yếu thế. Cùng với đó, các cấp MTTQ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Việc vận động gắn với rà soát nhu cầu thực tế, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Từ những ngôi nhà ĐĐK ở Thượng Cốc, Liên Sơn đến nhiều mái ấm nghĩa tình tại các địa phương, vai trò kết nối, tập hợp và vận động nguồn lực của MTTQ ngày càng được khẳng định. Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn mở ra cơ hội giúp các gia đình ổn định phát triển sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Thanh