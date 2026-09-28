Thi lớp 10 còn 2 môn, địa phương quyết định phương án tuyển sinh

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học có trường THPT gửi ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp trước ngày 30/9. Dự thảo đề xuất địa phương được quyết định phương thức tuyển sinh; nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10, kỳ thi dự kiến chỉ gồm hai môn Toán và Ngữ văn.

Địa phương quyết định cách thức tuyển sinh

Bộ GDĐT vừa có công văn đề nghị các đơn vị góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông.

Theo dự thảo, việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 được thực hiện theo một trong ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Căn cứ vào quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế, Sở GDĐT quyết định phương thức tuyển sinh.

Về điều kiện tổ chức thi tuyển lớp 10, dự thảo nêu rõ: “Việc tổ chức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được quyết định sau khi đã xác định số lượng đăng ký vượt khả năng tiếp nhận và đã rà soát, áp dụng các phương án điều phối, phân bổ theo kế hoạch nhưng vẫn không bảo đảm bố trí đủ chỗ học”.

Theo Bộ GDĐT, quy định này được xây dựng trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu các quy định pháp luật và chủ trương mới về đổi mới quản trị giáo dục, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là phương án giảm số môn thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT không chuyên từ 3 môn xuống còn 2 môn.

Cụ thể, nếu địa phương lựa chọn phương thức thi tuyển, kỳ thi vào trường THPT không chuyên gồm Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán là 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Riêng thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Như vậy nếu dự thảo này trở thành quyết định chính thức thì kỳ thi lớp 10 sẽ giảm bớt 1 môn so với năm trước, như ở TP.HCM và Hà Nội là giảm bớt môn tiếng Anh.

Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị gửi văn bản góp ý dự thảo trước ngày 30/9/2026.

Bớt môn thi, áp lực vào lớp 10 có giảm?

Kỳ thi vào lớp 10 có tính cạnh tranh cao, khiến phụ huynh và học sinh luôn chịu nhiều áp lực. Vì vậy, đề xuất giảm số môn thi được nhiều phụ huynh kỳ vọng sẽ giúp các em giảm tải ôn tập, có thêm thời gian củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi nếu dự thảo được thông qua.

Chị Phạm Bảo Thoa, phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, gia đình cảm thấy bớt áp lực trước thông tin dự kiến giảm số môn thi vào lớp 10. Nếu dự thảo được thông qua, con chị sẽ tập trung ôn tập Toán và Ngữ văn thay vì phải phân bổ thời gian cho cả ba môn như trước.

Chị Nguyễn Hương Giang, có con học lớp 9 Trường THCS Ngọc Hà (Hà Nội) cũng cho rằng, giảm một môn thi sẽ giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi và giảm áp lực ôn tập, đồng thời phụ huynh cũng tiết kiệm được một phần chi phí học thêm.

“Hiện cháu đang học thêm tiếng Anh ba buổi mỗi tuần. Nếu không còn môn này trong kỳ thi, gia đình cũng có thể giảm lịch học thêm, để cháu có thêm thời gian củng cố kiến thức hai môn còn lại”, chị Giang chia sẻ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giảm số môn thi chưa chắc đồng nghĩa với giảm áp lực thi vào lớp 10, bởi áp lực còn phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh và cách thức tổ chức tuyển sinh.

Theo thầy Đinh Đức Hiền - Giám đốc điều hành Trường TH, THCS, THPT FPT Bắc Giang, áp lực lớn nhất của kỳ thi vào lớp 10 không nằm ở việc thi 2 hay 3 môn, mà nằm ở mức độ cạnh tranh giữa số người muốn vào và số chỗ học. Nếu chỉ thi Toán, Ngữ văn, nhu cầu học thêm rất có thể không giảm mà chỉ dịch chuyển mạnh hơn về Toán và Văn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Thành ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho rằng, mục tiêu giảm áp lực thi cử là đúng, song cần phân biệt giữa áp lực do phải ôn thêm một môn thi và áp lực cạnh tranh để giành một suất vào trường THPT công lập.

Bà Nga cũng lưu ý tâm lý “thi gì học nấy” vẫn khá phổ biến. Nếu kỳ thi chỉ còn Toán và Ngữ văn, học sinh, phụ huynh và thậm chí nhà trường có thể tập trung quá mức vào hai môn này. Ngược lại, khi một môn học không còn xuất hiện trong những kỳ đánh giá quan trọng, chẳng hạn Tiếng Anh, mức độ quan tâm của một bộ phận học sinh và gia đình đối với môn học đó có thể giảm.

So với quy định hiện hành, dự thảo có sự thay đổi về số môn thi vào lớp 10. Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở GDĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm; một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

So với quy định hiện hành, dự thảo có sự thay đổi về số môn thi vào lớp 10. Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở GDĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm; một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

https://daidoanket.vn/thi-lop-10-con-2-mon-dia-phuong-quyet-dinh-phuong-an-tuyen-sinh.html

Theo daidoanket.vn