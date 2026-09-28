Nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp mạng lưới trường học

Sau sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo hướng tinh gọn, quy mô nhiều trường học được mở rộng, nguồn lực từng bước tập trung hơn. Với sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì hoạt động dạy và học thông suốt, chất lượng.

Trường TH và THCS Hải Lựu (xã Hải Lựu) chủ động tinh gọn đầu mối đi đôi với tổ chức hiệu quả các nguồn lực phục vụ dạy và học.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, toàn tỉnh đã giảm từ 1.861 xuống còn 655 cơ sở, giảm 1.206 cơ sở giáo dục, tương đương 64,8%. Hiện nay, các cơ sở giáo dục đang tích cực đổi mới phương thức vận hành, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, trong đó chất lượng dạy học và quyền lợi của học sinh được đặt ở vị trí trung tâm.

Tại xã Thanh Sơn, sau sắp xếp, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường Tiểu học Sơn Hùng và Trường Tiểu học Thục Luyện được tổ chức lại thành Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc với quy mô 49 lớp, trên 1.300 học sinh. Quy mô lớn hơn đặt thêm áp lực quản lý nhưng đồng thời tạo điều kiện để nhà trường tổ chức, phân bổ lại nguồn lực giữa các phân hiệu một cách hợp lý hơn.

Thầy giáo Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết, ngay sau sắp xếp, nhà trường tập trung rà soát thực trạng đội ngũ, xác định nhu cầu giáo viên tại từng phân hiệu để phân công, điều tiết phù hợp. Trong đó, ưu tiên bố trí giáo viên đối với những môn trước đây còn thiếu, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Trên cơ sở thống nhất hoạt động của các trường trước đây, nhà trường tổ chức lại các tổ chuyên môn, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo khối lớp, môn học; chú trọng dự giờ, trao đổi phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm và học liệu giữa giáo viên tại các phân hiệu. Qua đó, những cách làm hiệu quả được nhân rộng, từng bước tạo sự thống nhất về phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá trong toàn trường.

Tại xã Hải Lựu, sau sắp xếp, từ 14 trường học, toàn xã còn 3 cơ sở giáo dục công lập, gồm một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Như vậy, số đầu mối giảm 11 trường, tương ứng 78,5%.

Để chất lượng giáo dục được giữ vững và từng bước nâng lên sau sắp xếp, xã Hải Lựu xác định việc tinh gọn đầu mối phải đi đôi với tổ chức lại hiệu quả các nguồn lực phục vụ dạy và học. Trước hết, các nhà trường tiếp tục rà soát đội ngũ theo từng cấp học, môn học và từng điểm trường để bố trí giáo viên phù hợp, ưu tiên khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các môn học đặc thù; phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Việc phân công giáo viên được thực hiện linh hoạt, phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu thực tế, bảo đảm hoạt động chuyên môn diễn ra ổn định tại các điểm trường.

Một trong những nhiệm vụ được quan tâm là rà soát, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. Phòng học, phòng chức năng, thiết bị và đồ dùng dạy học được kiểm kê, bố trí, điều chuyển phù hợp với quy mô học sinh và nhu cầu sử dụng thực tế; đồng thời xác định những hạng mục còn thiếu, xuống cấp để đề xuất đầu tư, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên. Qua đó, từng bước bảo đảm điều kiện dạy và học đồng đều hơn giữa các điểm trường, tránh lãng phí tài sản sau sắp xếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh để đánh giá chất lượng, hiệu quả việc sắp xếp.

Theo Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt kết quả tích cực. Mạng lưới trường, lớp được tinh gọn, giảm đầu mối, từng bước khắc phục tình trạng trường, lớp quy mô nhỏ, phân tán.

Trước yêu cầu mới, ngành Giáo dục Phú Thọ xác định trọng tâm sau giai đoạn tinh gọn đầu mối là nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục. Các nhà trường tiếp tục rà soát số lượng, cơ cấu giáo viên theo từng môn học, cấp học và từng phân hiệu; chủ động điều tiết, phân công giáo viên theo nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Việc bố trí nhân sự được gắn với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường của từng giáo viên nhằm phát huy tốt nhất nguồn lực hiện có.

Đối với những trường có nhiều phân hiệu, việc duy trì thống nhất hoạt động chuyên môn trong toàn trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Các nhà trường tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; chia sẻ học liệu, kinh nghiệm giảng dạy; tổ chức chuyên đề và kiểm tra, đánh giá chất lượng giữa các phân hiệu.

Ngành Giáo dục đồng thời tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới. Cơ sở vật chất, tài sản và thiết bị giáo dục tiếp tục được rà soát, bố trí và điều chuyển phù hợp; nguồn lực đầu tư được ưu tiên cho những trường, phân hiệu còn khó khăn, tránh tình trạng đầu tư dàn trải hoặc nơi thiếu thiết bị trong khi nơi khác chưa khai thác hết.

Sau khi các cơ sở giáo dục đi vào nền nếp, ngành tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hợp lý và hiệu quả. Việc đánh giá không chỉ dựa trên số đầu mối được cắt giảm mà cần gắn với chất lượng giáo dục, hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm quyền lợi của học sinh trong quá trình đổi mới mạng lưới giáo dục.

Lê Minh