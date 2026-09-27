Khoảnh khắc dưới mái trường

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Trong lớp học, ngoài sân trường hay giữa những phút nghỉ ngơi, mỗi ngày đến trường đều lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp. Đó là ánh mắt chăm chú của học trò, nụ cười hồn nhiên, những phút trao đổi bài học và sự tận tình của thầy cô. Những hình ảnh giản dị ấy góp phần làm nên mái trường gần gũi, nơi mỗi ngày học tập cũng là một ngày đầy ắp niềm vui của học sinh Đất Tổ.
Nụ cười của cô, niềm vui của học sinh Trường Tiểu học Vân Phú, phường Vân Phú.
Giờ học nhiều niềm vui của cô và trò Trường Mầm non Hiền Lương, xã Hiền Lương.
Hồn nhiên trong từng khoảnh khắc.
Lớp học nhỏ, niềm vui lớn của cô và trò Trường Mầm non Vĩnh Chân, xã Vĩnh Chân.
Trao yêu thương, nhận nụ cười.
Cùng bạn bè viết nên ký ức.
Cô giáo Trường THCS Vĩnh Chân, xã Vĩnh Chân tận tâm, học trò say mê học tập.
Mỗi ngày đến trường, thêm một điều đáng nhớ.
Trong ánh mắt trẻ thơ là niềm vui đến lớp.
Hạnh Thúy
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