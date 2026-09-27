Giáo dục
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Khoảnh khắc dưới mái trường

Trong lớp học, ngoài sân trường hay giữa những phút nghỉ ngơi, mỗi ngày đến trường đều lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp. Đó là ánh mắt chăm chú của học trò, nụ cười hồn nhiên, những phút trao đổi bài học và sự tận tình của thầy cô. Những hình ảnh giản dị ấy góp phần làm nên mái trường gần gũi, nơi mỗi ngày học tập cũng là một ngày đầy ắp niềm vui của học sinh Đất Tổ.

Khoảnh khắc dưới mái trườngNụ cười của cô, niềm vui của học sinh Trường Tiểu học Vân Phú, phường Vân Phú.

Khoảnh khắc dưới mái trườngGiờ học nhiều niềm vui của cô và trò Trường Mầm non Hiền Lương, xã Hiền Lương.

Khoảnh khắc dưới mái trườngHồn nhiên trong từng khoảnh khắc.

Khoảnh khắc dưới mái trườngLớp học nhỏ, niềm vui lớn của cô và trò Trường Mầm non Vĩnh Chân, xã Vĩnh Chân.

Khoảnh khắc dưới mái trườngTrao yêu thương, nhận nụ cười.

Khoảnh khắc dưới mái trườngCùng bạn bè viết nên ký ức.

Khoảnh khắc dưới mái trườngCô giáo Trường THCS Vĩnh Chân, xã Vĩnh Chân tận tâm, học trò say mê học tập.

Khoảnh khắc dưới mái trườngMỗi ngày đến trường, thêm một điều đáng nhớ.

Khoảnh khắc dưới mái trườngTrong ánh mắt trẻ thơ là niềm vui đến lớp.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khoảnh khắc Đất Tổ Nghỉ ngơi Học sinh Niềm vui Nụ cười Học trò Học tập đẹp
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