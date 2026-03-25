Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông tại nhiều khu vực. Đến trưa và chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu.

Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, hình thái thời tiết có sự phân hóa rõ rệt, khi ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, về đêm, khu vực này có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi, tiềm ẩn nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao vào ban ngày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, đồng thời có kế hoạch sinh hoạt và sản xuất phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực do thời tiết gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; phía Nam có nơi 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

