Thời tiết ngày 27/3: Bắc Bộ hửng nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, mưa xuất hiện rải rác ở một số nơi. Sáng sớm, nhiều khu vực có sương mù và sương mù nhẹ, gây giảm tầm nhìn cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Tuy nhiên, từ trưa đến chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt hơn khi về đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày, khu vực này tiếp tục có nắng, thậm chí có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, người dân cần lưu ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ tăng cao.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, với nền nhiệt tăng cao trong nhiều giờ liên tiếp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể xảy ra bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

Người dân được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa khi các hình thái thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn