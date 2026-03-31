Thời tiết ngày 31/3: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với nắng nóng gia tăng vào ban ngày và mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối, đêm.

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng diện rộng. Đến chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 31/3 có thể xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông.

Ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nắng nóng gay gắt trong ngày. Vào chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, góp phần làm dịu bớt nền nhiệt.

Các khu vực còn lại trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng kéo dài trong ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực đồng bằng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

