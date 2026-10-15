Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát

Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Yên Trị.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng):

Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.

5. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

5.1. Vị trí: xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

5.2. Tổng diện tích khu đấu giá: 3.959,2 m2, trong đó:

- Diện tích đất ở tại nông thôn (ONT): 2.544,5 m2.

- Diện tích đất công trình giao thông, đất cây xanh: 1.414,7 m2.

5.3. Hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật:

- Hiện trạng khu đất đấu giá: có ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp về đất đai; hệ thống đường giao thông được đấu nối với hiện trạng; trên đất không có công trình, vật kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật;

- Khu đất đã được UBND xã Yên Trị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tại Công văn số 1006/UBND-KT ngày 29/6/2026 của UBND xã Yên Trị phê về việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ;

5.4. Mục đích sử dụng đất đấu giá: đất ở tại nông thôn (ONT): 2.544,5 m2.

5.5. Hình thức sử dụng đất đấu giá: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

5.6. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5.7. Thông tin chi tiết của 17 lô đất, theo Bảng kê dưới đây:

STT Thửa đất số Tờ BĐ số Diện tích Giá khởi điểm Tiền mua hồ sơ Tiền đặt trước Bước giá tối thiểu (m2) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) 1 PL-17 20 179.0 1.342.500.000 200.000 268.500.000 5.000.000 2 PL-16 20 161.2 1.209.000.000 200.000 241.800.000 5.000.000 3 PL-15 20 175.5 1.316.250.000 200.000 263.250.000 5.000.000 4 PL-14 20 150.8 1.131.000.000 200.000 226.200.000 5.000.000 5 PL-13 20 160.1 1.200.750.000 200.000 240.150.000 5.000.000 6 PL-12 20 169.0 1.267.500.000 200.000 253.500.000 5.000.000 7 PL-10 20 133.8 1.003.500.000 200.000 200.700.000 5.000.000 8 PL-9 20 136.4 1.023.000.000 200.000 204.600.000 5.000.000 9 PL-8 20 138.9 1.041.750.000 200.000 208.350.000 5.000.000 10 PL-7 20 141.3 1.059.750.000 200.000 211.950.000 5.000.000 11 PL-6 20 143.7 1.077.750.000 200.000 215.550.000 5.000.000 12 PL-5 20 146.5 1.098.750.000 200.000 219.750.000 5.000.000 13 PL-4 20 146.7 1.100.250.000 200.000 220.050.000 5.000.000 14 PL-3 20 146.2 1.096.500.000 200.000 219.300.000 5.000.000 15 PL-2 20 145.1 1.088.250.000 200.000 217.650.000 5.000.000 16 PL-1 20 136.3 1.022.250.000 200.000 204.450.000 5.000.000 17 PL-18 20 134.0 1.005.000.000 200.000 201.000.000 5.000.000

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là: 19.083.750.000 đồng (Mười chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 19/10/2026 đến ngày 6/11/2026, tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 19/10/2026 đến 17h00’ ngày 6/11/2026.

8.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 19/10/2026 đến 17h00’ ngày 6/11/2026.

9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền:

Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số .... tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá):

Bắt đầu từ 8h30’ phút ngày 11/11/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. (Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá).

Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

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