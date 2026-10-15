Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc - Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ

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1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát
Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Yên Trị.
Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.
3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.
5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng ở đối với 38 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:
5.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn.
5.2. Vị trí, địa điểm của tài sản: xóm Đoàn Kết, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.
5.3. Nhóm, loại, diện tích đất:
- Nhóm đất: Phi nông nghiệp
- Loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).
- Tổng diện tích đất: 7673.7 m2.
5.4. Số lượng tài sản: Quyền sử dụng đất 38 lô đất ở.
5.5. Chi tiết tài sản đấu giá: theo Bảng kê dưới đây:
S
TT
Thửa đất số
Tờ BĐ số
Vị trí, loại đường
Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
Tiền mua hồ sơ
Tiền đặt trước
20%
Bước giá tối thiểu
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
1.
PL-72
173
VT1
318.7
1.115.450.000
200.000
223.090.000
5.000.000
2.
PL-73
173
VT1
213.0
745.500.000
100.000
149.100.000
5.000.000
3.
PL-74
173
VT1
204.8
716.800.000
100.000
143.360.000
5.000.000
4.
PL-75
173
VT1
192.3
673.050.000
100.000
134.610.000
5.000.000
5.
PL-76
173
VT1
231.8
811.300.000
100.000
162.260.000
5.000.000
6.
PL-77
173
VT1
205.2
718.200.000
100.000
143.640.000
5.000.000
7.
PL-78
173
VT1
186.8
653.800.000
100.000
130.760.000
5.000.000
8.
PL-79
173
VT1
195.1
682.850.000
100.000
136.570.000
5.000.000
9.
PL-80
173
VT1
162.1
567.350.000
100.000
113.470.000
5.000.000
10.
PL-81
173
VT1
167.4
585.900.000
100.000
117.180.000
5.000.000
11.
PL-82
173
VT1
172.7
604.450.000
100.000
120.890.000
5.000.000
12.
PL-83
173
VT1
178.0
623.000.000
100.000
124.600.000
5.000.000
13.
PL-84
173
VT1
181.8
636.300.000
100.000
127.260.000
5.000.000
14.
PL-85
173
VT1
184.4
645.400.000
100.000
129.080.000
5.000.000
15.
PL-86
173
VT1
188.4
659.400.000
100.000
131.880.000
5.000.000
16.
PL-87
173
VT1
191.1
668.850.000
100.000
133.770.000
5.000.000
17.
PL-88
173
VT1
193.7
677.950.000
100.000
135.590.000
5.000.000
18.
PL-89
173
VT1
196.4
687.400.000
100.000
137.480.000
5.000.000
19.
PL-90
173
VT1
199.0
696.500.000
100.000
139.300.000
5.000.000
20.
PL-91
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
21.
PL-92
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
22.
PL-93
173
VT1
242.0
847.000.000
100.000
169.400.000
5.000.000
23.
PL-94
173
VT1
242.0
847.000.000
100.000
169.400.000
5.000.000
24.
PL-95
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
25.
PL-96
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
26.
PL-97
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
27.
PL-98
173
VT1
250.0
875.000.000
100.000
175.000.000
5.000.000
28.
PL-100
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
29.
PL-101
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
30.
PL-102
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
31.
PL-103
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
32.
PL-104
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
33.
PL-105
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
34.
PL-106
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
35.
PL-107
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
36.
PL-108
173
VT1
200.0
700.000.000
100.000
140.000.000
5.000.000
37.
PL-109
173
VT1
160.0
560.000.000
100.000
112.000.000
5.000.000
38.
PL-110
173
VT1
217.0
759.500.000
100.000
151.900.000
5.000.000
-
Tổng cộng: 38 thửa
7673.7
5.6. Tài sản trên đất: Không có tài sản trên đất.
5.7. Về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật: Toàn bộ các thửa đất ở đưa ra đấu giá đều tiếp giáp trực tiếp và có mặt tiền hướng ra trục Đường liên xã. Tuyến đường liên xã này đã được nâng cấp kết nối giao thông, thông suốt từ khu vực dự án đến trung tâm xã Yên Trị và các khu vực lân cận.
5.8. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng các lô đất đấu giá:
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).
6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là: 26.857.950.000 đồng (hai mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 19/10/2026 đến ngày 6/11/2026, tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá
8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 19/10/2026 đến 17h00’ ngày 6/11/2026.
8.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).
9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước
9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 19/10/2026 đến 17h00’ ngày 6/11/2026.
9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.
9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số .... tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 11h30’ phút ngày 11/11/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).
11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.
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