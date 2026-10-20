Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 38 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc - Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát

Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Yên Trị.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo Quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 01 lô/thửa đất.

5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng ở đối với 38 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

5.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn.

5.2. Vị trí, địa điểm của tài sản: xóm Đoàn Kết, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

5.3. Nhóm, loại, diện tích đất:

- Nhóm đất: Phi nông nghiệp

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Tổng diện tích đất: 7673.7 m2.

5.4. Số lượng tài sản: Quyền sử dụng đất 38 lô đất ở.

5.5. Chi tiết tài sản đấu giá: theo Bảng kê dưới đây:

S TT Thửa đất số Tờ BĐ số Vị trí, loại đường Diện tích (m2) Giá khởi điểm Tiền mua hồ sơ Tiền đặt trước 20% Bước giá tối thiểu (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) 1. PL-72 173 VT1 318.7 1.115.450.000 200.000 223.090.000 5.000.000 2. PL-73 173 VT1 213.0 745.500.000 100.000 149.100.000 5.000.000 3. PL-74 173 VT1 204.8 716.800.000 100.000 143.360.000 5.000.000 4. PL-75 173 VT1 192.3 673.050.000 100.000 134.610.000 5.000.000 5. PL-76 173 VT1 231.8 811.300.000 100.000 162.260.000 5.000.000 6. PL-77 173 VT1 205.2 718.200.000 100.000 143.640.000 5.000.000 7. PL-78 173 VT1 186.8 653.800.000 100.000 130.760.000 5.000.000 8. PL-79 173 VT1 195.1 682.850.000 100.000 136.570.000 5.000.000 9. PL-80 173 VT1 162.1 567.350.000 100.000 113.470.000 5.000.000 10. PL-81 173 VT1 167.4 585.900.000 100.000 117.180.000 5.000.000 11. PL-82 173 VT1 172.7 604.450.000 100.000 120.890.000 5.000.000 12. PL-83 173 VT1 178.0 623.000.000 100.000 124.600.000 5.000.000 13. PL-84 173 VT1 181.8 636.300.000 100.000 127.260.000 5.000.000 14. PL-85 173 VT1 184.4 645.400.000 100.000 129.080.000 5.000.000 15. PL-86 173 VT1 188.4 659.400.000 100.000 131.880.000 5.000.000 16. PL-87 173 VT1 191.1 668.850.000 100.000 133.770.000 5.000.000 17. PL-88 173 VT1 193.7 677.950.000 100.000 135.590.000 5.000.000 18. PL-89 173 VT1 196.4 687.400.000 100.000 137.480.000 5.000.000 19. PL-90 173 VT1 199.0 696.500.000 100.000 139.300.000 5.000.000 20. PL-91 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 21. PL-92 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 22. PL-93 173 VT1 242.0 847.000.000 100.000 169.400.000 5.000.000 23. PL-94 173 VT1 242.0 847.000.000 100.000 169.400.000 5.000.000 24. PL-95 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 25. PL-96 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 26. PL-97 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 27. PL-98 173 VT1 250.0 875.000.000 100.000 175.000.000 5.000.000 28. PL-100 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 29. PL-101 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 30. PL-102 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 31. PL-103 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 32. PL-104 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 33. PL-105 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 34. PL-106 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 35. PL-107 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 36. PL-108 173 VT1 200.0 700.000.000 100.000 140.000.000 5.000.000 37. PL-109 173 VT1 160.0 560.000.000 100.000 112.000.000 5.000.000 38. PL-110 173 VT1 217.0 759.500.000 100.000 151.900.000 5.000.000 - Tổng cộng: 38 thửa 7673.7

5.6. Tài sản trên đất: Không có tài sản trên đất.

5.7. Về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật: Toàn bộ các thửa đất ở đưa ra đấu giá đều tiếp giáp trực tiếp và có mặt tiền hướng ra trục Đường liên xã. Tuyến đường liên xã này đã được nâng cấp kết nối giao thông, thông suốt từ khu vực dự án đến trung tâm xã Yên Trị và các khu vực lân cận.

5.8. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng các lô đất đấu giá:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các lô đất đấu giá (Căn cứ pháp lý đưa tài sản ra đấu giá) (Chi tiết tài sản tham khảo trong Hồ sơ đấu giá).

6. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là: 26.857.950.000 đồng (hai mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 19/10/2026 đến ngày 6/11/2026, tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 19/10/2026 đến 17h00’ ngày 6/11/2026.

8.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

9. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

9.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 19/10/2026 đến 17h00’ ngày 6/11/2026.

9.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

9.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số .... tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đồng Lạc nay là xóm Đoàn Kết (đường liên xóm Đồng Lạc – Phủ Vệ) xã Yên Trị.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu từ 11h30’ phút ngày 11/11/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

11. Thời gian trả lại tiền đặt trước không trúng đấu giá: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

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