Thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khoá XVI

Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, với 496 đại biểu tán thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Quốc hội bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp theo, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khóa XVI được thông qua với 496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Như vậy, theo Nghị quyết được thông qua, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

