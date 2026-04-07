Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước khoá XVI

Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, mở đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Nghị quyết bầu Chủ tịch nước khóa XVI được thông qua với 495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Như vậy, theo nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Nguồn TTXVN

 Từ khóa: Tô Lâm Quốc hội bầu Chủ tịch nước Tổng bí thư Ủy ban thường vụ quốc hội thông qua Nghị quyết Tuyên thệ nhậm chức Quốc hội thảo luận Nhiệm kỳ Đại biểu quốc hội biểu quyết
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long