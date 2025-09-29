Thủ tướng Thái Lan công bố 5 ưu tiên chính sách

Sáng 29/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tuyên bố ưu tiên chính sách và chương trình nghị sự trước Quốc hội, tập trung vào 5 vấn đề chiến lược và cấp bách.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu bài phát biểu với nhận định chính phủ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là hoạt động trên cơ sở là chính phủ thiểu số với thời gian và nguồn lực hạn chế. Do đó, chính phủ sẽ tận dụng tối đa thời gian và tập trung mọi nguồn lực để giải quyết 5 vấn đề chiến lược, cấp bách của đất nước.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Thứ nhất, về kinh tế, chính phủ sẽ tập trung giải quyết vấn đề nợ hộ gia đình, thúc đẩy thu nhập và giảm thiểu chi phí sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp phục hồi và phát triển ngành du lịch, bao gồm đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài và triển khai các gói kích thích du lịch nội địa. Chính phủ cũng sẽ thành lập một nhóm chuyên trách để cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động từ cuộc chiến thuế quan, thương mại.

Thứ hai, về vấn đề an ninh quốc gia: Chính phủ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Liên quan đến tranh chấp biên giới với Campuchia, chính phủ sẽ thực hiện chính sách ngoại giao chủ động và nỗ lực thúc đẩy các giải pháp hòa bình. Bên cạnh đó, ông Anutin khẳng định cũng sẽ ưu tiên giải quyết tình hình bất ổn tại miền Nam Thái Lan thông qua cải thiện an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Thứ ba, về các vấn đề xã hội: Chính phủ kiên quyết loại bỏ triệt để vấn nạn tham nhũng và lạm quyền. Đồng thời, chủ trương trấn áp quyết liệt hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và không ủng hộ việc hợp pháp hóa các loại hình kinh doanh cờ bạc. Bên cạnh đó, nhiều chính sách và biện pháp sẽ được áp dụng để bảo vệ và đảm bảo các giá trị của Phật giáo và các tôn giáo khác.

Thứ tư, về ứng phó với thiên tai: Chính phủ sẽ đẩy mạnh xây dựng và phát triển các hệ thống cảnh báo sớm; đồng thời đẩy nhanh quy trình trợ cấp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cùng với đó, chính phủ sẽ thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, đảm bảo môi trường và sức khỏe của người dân.

Thứ năm, về cải cách pháp luật và dịch vụ công: Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển chính phủ số và cải cách các dịch vụ hành chính công; đồng thời rà soát, cải cách pháp luật để phục vụ hiệu quả lợi ích của người dân.

Theo kế hoạch, sau khi tuyên bố ưu tiên chính sách và chương trình nghị sự trước Quốc hội, chính phủ của ông Anutin Charnvirakul sẽ tham gia các phiên tranh luận, chất vấn với đại biểu quốc hội và lực lượng chính trị đối lập. Phiên họp dự kiến kết thúc vào 18h00 tối 30/9. Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức phiên họp Nội các đặc biệt sau đó.

