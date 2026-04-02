Tiếp nhận cán bộ Lào học tiếng Việt ngắn hạn tại Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 2/4, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức chương trình tiếp nhận đoàn cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà (nước CHDCND Lào) tham gia khóa học tiếng Việt ngắn hạn năm 2026.

Đây là khóa học thứ 3 nhà trường triển khai dành cho cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà, với sự tham gia của 12 học viên trong thời gian 9 tháng. Thông qua chương trình, các học viên không chỉ được nâng cao trình độ tiếng Việt mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Điểm nổi bật của khóa học là việc tích hợp các nội dung thiết thực như mô hình quản trị hiện đại, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, cùng những xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Qua đó, giúp các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương.

Quang cảnh chương trình tiếp nhận.

Từ năm 2008 đến nay, Trường Đại học Hùng Vương đã đào tạo gần 350 lưu học sinh Lào. Nhiều người trong số đó hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại quê hương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Đại diện đoàn cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà phát biểu tại chương trình.

Nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về học tập, sinh hoạt cho các học viên, đồng thời mang đến những trải nghiệm ý nghĩa trong thời gian học tập tại Việt Nam. Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Phú Thọ - Luông Nậm Thà nói riêng, cũng như quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung trong thời gian tới.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Lê Minh