Tọa đàm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 95 năm rèn luyện và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”

Sáng 25/3, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh tổ chức tọa đàm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 95 năm rèn luyện và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Dự tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trường Chính trị tỉnh và gần 100 đoàn viên các tổ chức đoàn trực thuộc.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Dù trong khói lửa chiến tranh hay trong thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Đây là một trong nhiều hoạt động được tổ chức trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc chương trình tọa đàm.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và phát triển nhanh, bền vững đang đặt ra cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ những yêu cầu ngày càng cao. Đó là phải có khát vọng vươn lên, bản lĩnh vững vàng, tri thức hiện đại và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Tọa đàm là diễn đàn để lực lượng đoàn viên, thanh niên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và quê hương ngày càng phát triển.

Đại diện Đoàn cơ sở Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tham luận tại buổi tọa đàm.

Tại chương trình, các đại biểu đã tích cực tham luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực; đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen các cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 và “Xuân tình nguyện” năm 2026.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt “Tình nguyện mùa Đông” năm 2025 và “Xuân tình nguyện” năm 2026.

Đức Anh