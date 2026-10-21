Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tìm kiếm đối tác thuê kho, văn phòng và đối tác hợp tác Trung tâm giới thiệu sản phẩm; Tìm kiếm môi giới hỗ trợ cho thuê công trình

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Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO – www.habeco.com.vn) là chủ sở hữu công trình kho, văn phòng tại Phú Thọ với các đặc điểm:
- Địa điểm: tại Khu 2, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
- Diện tích mặt bằng: 12.187 m2; các công trình hiện có:
STT
Công trình
Đơn vị
Diện tích (m2)
1
Nhà kho xưởng: 1 tầng, khung cột thép, tường gạch, mái tôn, sàn bê tông, cửa đi nhôm cuốn tự động, cửa sổ nhôm kính.
m2
4.300
2
Nhà văn phòng: 2 tầng, khung cột BTCT, tường gạch, sàn gạch lát, mái bằng BTCT lợp tôn chống nóng, cửa đi, cửa sổ nhôm kính.
m2
904
3
Nhà bảo vệ: 1 tầng, khung cột BTCT, tường gạch, sàn gạch lát, mái bằng BTCT lợp tôn chống nóng, cửa đi, của sổ nhôm kính
m2
21
4
Nhà để xe: cột kèo thép, mái tôn, sàn bê tông
m2
117
5
Đường giao thông, sân bãi nội bộ
m2
6.845
Hiện HABECO đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác để cho thuê sử dụng công trình trên.
Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại Việt Trì, Phú Thọ, với các đặc điểm:
- Địa điểm: Đại lộ Hùng Vương, Khu 2, Phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.
- Diện tích mặt bằng: 7.515 m2; các công trình hiện có:
STT
Công trình
Đơn vị
Diện tích (m2)
1
Nhà hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm: Nhà 1 tầng, khung cột thép, tường xây, mái tôn, sàn bê tông lát gạch, hệ cửa đi và cửa sổ khung nhôm kính
m2
1.490
2
Sân đường, bãi để xe
m2
1.520
3
Mặt bằng, hạ tầng (bao gồm cổng, hàng rào)
m2
4.625
Hiện HABECO đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác, sử dụng công trình cho các hoạt động thương mại, dịch vụ để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của HABECO.
Giá thuê: Trao đổi trực tiếp theo như cầu và phương án thuê.
Đang tìm môi giới/đơn vị môi giới có nguồn khách thực tế để phối hợp giới thiệu và kết nối khách thuê phù hợp.
Hoa hồng môi giới: Trao đổi, thống nhất cụ thể khi phát sinh giao dịch thành công.
Kính mời quý đối tác có nhu cầu liên hệ để tìm hiểu thông tin và khảo sát công trình, đối tác môi giới. Thời gian: từ 8h00 đến 16h00 hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật).
Người liên hệ:
- Bà Phạm Tú Anh, điện thoại: 0982195293, địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội.
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