Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 24/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 148 điểm cầu xã, phường trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh: Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan; các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh; các Ban bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; các Tiểu ban phục vụ bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh Phú Thọ đã diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình triển khai tổ chức cuộc bầu cử có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, bài bản, quyết liệt, cụ thể, chi tiết và linh hoạt của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân và cử tri toàn tỉnh.

Tính đến ngày 20/3/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã ban hành 430 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử ở tỉnh. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị triển khai về công tác bầu cử, 3 hội nghị giao ban với hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu của 148 xã, phường.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ. Việc lập danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh vấn đề phức tạp, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Toàn tỉnh có 99,91% cử tri tham gia bỏ phiếu; 87/148 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Tỷ lệ đại biểu trúng cử, có số phiếu bầu đạt trên 90% cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ qua, trong đó có 63/85 đại biểu HĐND tỉnh đạt trên 90%; 13/17 ĐBQH đạt trên 90%. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm hoặc bầu cử lại.

Đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu bật vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam về giám sát, tuyên truyền và hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031; công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương trong tổ chức cuộc bầu cử tại địa phương.

Các đại biểu cũng tham luận nêu bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử; kinh nghiệm sáng tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử, tổng hợp số liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về bầu cử.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri đã góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Để bộ máy chính quyền khóa mới sớm được kiện toàn và kịp thời đi vào hoạt động, đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị: Ngay sau hội nghị tổng kết, các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với người trúng cử để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ bầu cử ở địa phương.

Đối với các đại biểu trúng cử, cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh trân trọng chúc mừng và cảm ơn các vị đại biểu HĐND các cấp trong toàn tỉnh đã hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; chúc mừng các vị đại biểu đã trúng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tầng lớp Nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh đã quan tâm, tin tưởng, tích cực tham gia góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Với khí thế mới, quyết tâm mới trước thành công của cuộc bầu cử và tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, văn hóa - du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Nhân dịp này, 194 tập thể và 187 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đinh Vũ