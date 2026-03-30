Tottenham sa thải HLV Igor Tudor

Tottenham chính thức sa thải HLV Igor Tudor chỉ sau 44 ngày cầm quân, khi đội bóng vẫn chìm trong khủng hoảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng tại Premier League.

CLB Tottenham đã chính thức nói lời chia tay HLV Igor Tudor chỉ sau 7 trận cầm quân, khép lại giai đoạn tạm quyền đầy thất vọng kéo dài vỏn vẹn 44 ngày.

Chiến lược gia người Croatia được bổ nhiệm vào ngày 13/2 nhằm thay thế Thomas Frank, trong bối cảnh đội bóng thành London rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, những kết quả kém thuyết phục dưới thời Tudor không giúp Spurs cải thiện tình hình, khi nguy cơ xuống hạng tại Premier League vẫn hiện hữu.

Trong thông báo đăng tải trên trang chủ, Tottenham xác nhận: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng hai bên đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Igor Tudor, có hiệu lực ngay lập tức.”

Bên cạnh Tudor, hai trợ lý gồm HLV thủ môn Tomislav Rogic và HLV thể lực Riccardo Ragnacci cũng rời đội bóng.

Đội chủ sân Bắc London gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện vì những nỗ lực trong quãng thời gian ngắn vừa qua, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với mất mát cá nhân mà Tudor mới trải qua: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sự ủng hộ tới Igor cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn này,” thông báo nêu rõ.

Tottenham cũng cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin về HLV trưởng mới trong thời gian tới, khi đội bóng đang gấp rút tìm kiếm giải pháp nhằm thoát khỏi tình cảnh bấp bênh hiện tại.

Nguồn thethao247


 Từ khóa: Tottenham Premier League HLV trưởng Sa thải Đội bóng Nguy cơ Thông báo London Huấn luyện Thỏa thuận
