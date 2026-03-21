Khoa học - Công nghệ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trạm mặt đất Internet Starlink tại Việt Nam xuất hiện trên bản đồ vệ tinh

Hai trạm mặt đất (Gateway) của hệ thống Internet vệ tinh Starlink đã xuất hiện trên bản đồ theo dõi vệ tinh thời gian thực, cho thấy tiến độ triển khai hạ tầng tại Việt Nam đang được đẩy nhanh.

Vị trí trạm Gateway (chấm xanh trên bản đồ) Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Theo ghi nhận của phóng viên trên nền tảng satellitemap.space, một trạm Gateway tại TPHCM đã được hiển thị trên bản đồ, ở trạng thái đang thi công hạ tầng. Vị trí này nằm trong Khu Công nghệ cao TPHCM, phường Tăng Nhơn Phú, trùng với địa điểm được cấp phép bởi Cục Tần số vô tuyến điện.

Tại khu vực Đà Nẵng, một trạm Gateway khác cũng đã xuất hiện trên bản đồ với trạng thái “đã lên kế hoạch”. Trong khi đó, trạm dự kiến đặt tại khu vực miền Bắc (tỉnh Phú Thọ) hiện chưa được hiển thị.

Trên bản đồ dịch vụ của SpaceX, Việt Nam đã được gắn nhãn “sắp ra mắt”, cho thấy dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đang tiến gần tới giai đoạn thương mại hóa.

Theo giấy phép do Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, hệ thống tại Việt Nam sẽ gồm 4 trạm Gateway, đặt tại tỉnh Phú Thọ, Đà Nẵng và 2 trạm tại TPHCM.

Các trạm này được trang bị thiết bị thế hệ mới Gateway V4 do SpaceX sản xuất, kết nối trực tiếp với chòm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) như STEAM-2, STEAM-2B, USASAT-NGSO-3D và USASAT-NGSO-3X.

Quốc gia Việt Nam cũng đã được đặt ký hiệu sắp ra mắt Internet Starlink trên bản đồ (Ảnh chụp màn hình).

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng anten đường kính khoảng 1,85m, hoạt động đồng thời trên hai băng tần Ka và E. Việc khai thác băng tần E (81-86GHz) với công suất được kiểm soát cho phép tăng đáng kể tốc độ truyền tải dữ liệu, đồng thời duy trì độ ổn định của kết nối.

Về chi phí, dịch vụ Starlink tại Việt Nam dự kiến có giá khoảng 85USD/tháng (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng), cùng chi phí thiết bị đầu cuối khoảng 350USD (khoảng 9,2 triệu đồng).

Như vậy, tổng chi phí trong năm đầu tiên ước tính khoảng 1.370USD (tương đương 34-35 triệu đồng). Từ năm thứ hai, người dùng chỉ cần chi trả phí thuê bao khoảng 1.020USD mỗi năm (khoảng 26 triệu đồng).

Nguồn dantri


 Từ khóa: Vệ tinh Việt nam Bộ Khoa học và Công nghệ Bản đồ Cục Tần số vô tuyến điện Internet tỉnh Phú Thọ Triệu Theo dõi khu vực miền Bắc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long